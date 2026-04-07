Испытания полного состава поездов LRT без машинистов начались в Астане

Новый этап тестов проходит в полностью автоматическом режиме уровня GOA4 — без участия машинистов. Моделируется график движения поездов, включая посадку и высадку пассажиров, время стоянки на станциях и другие ключевые параметры эксплуатации.

Результаты тестировании данного этапа используются для дополнительной настройки систем и обеспечения стабильной, безопасной и надёжной работы LRT в условиях регулярной эксплуатации.

Всего в Астану доставлено 19 составов. В период эксплуатации будет курсировать 15 поездов. Оставшиеся составы предусмотрены в качестве резерва.

