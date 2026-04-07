телерадиокомплекс президента РК
    14:08, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Испытания полного состава поездов LRT без машинистов начались в Астане

    Система легкорельсового транспорта Астаны перешла к комплексным испытаниям с одновременным задействованием 19 составов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    Фото: акимат Астаны

    Новый этап тестов проходит в полностью автоматическом режиме уровня GOA4 — без участия машинистов. Моделируется график движения поездов, включая посадку и высадку пассажиров, время стоянки на станциях и другие ключевые параметры эксплуатации.

    Результаты тестировании данного этапа используются для дополнительной настройки систем и обеспечения стабильной, безопасной и надёжной работы LRT в условиях регулярной эксплуатации.

    Всего в Астану доставлено 19 составов. В период эксплуатации будет курсировать 15 поездов. Оставшиеся составы предусмотрены в качестве резерва.

    Ранее сообщалось, какие условия проезда на LRT  для детей предложили в акимате Астаны.

    Динара Жусупбекова
