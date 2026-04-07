Детский билет на LRT: акимат Астаны предложил условия проезда
В проекте правил перевозок пассажиров городским рельсовым транспортом в Астане, которые разработали для системы LRT, прописали условия проезда для детей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно проекту, пассажир сможет бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до семи лет — без предоставления отдельного места.
Если с пассажиром едет несколько детей до семи лет, то на остальных потребуется оформить билеты со скидкой 50% от полной стоимости.
Для детей от семи до 15 лет предусмотрен тариф размером в 50% от стоимости взрослого билета. При покупке необходимо будет предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.
Напомним, тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта проходит в Астане с 29 сентября. Транспорт планируют запустить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что акимат Астаны предложил установить стоимость проезда на ЛРТ порядка 200 тенге.