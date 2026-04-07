РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Детский билет на LRT: акимат Астаны предложил условия проезда

    В проекте правил перевозок пассажиров городским рельсовым транспортом в Астане, которые разработали для системы LRT, прописали условия проезда для детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детский билет на LRT: акимат Астаны предложил условия проезда
    Фото: акимат Астаны

    Согласно проекту, пассажир сможет бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до семи лет — без предоставления отдельного места.

    Если с пассажиром едет несколько детей до семи лет, то на остальных потребуется оформить билеты со скидкой 50% от полной стоимости.

    Для детей от семи до 15 лет предусмотрен тариф размером в 50% от стоимости взрослого билета. При покупке необходимо будет предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.

    Напомним, тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта проходит в Астане с 29 сентября. Транспорт планируют запустить в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что акимат Астаны предложил установить стоимость проезда на ЛРТ порядка 200 тенге.

    Теги:
    ЛРТ Дети Транспорт Билеты Астана Общество
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают