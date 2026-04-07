Детский билет на LRT: акимат Астаны предложил условия проезда

Согласно проекту, пассажир сможет бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до семи лет — без предоставления отдельного места.

Если с пассажиром едет несколько детей до семи лет, то на остальных потребуется оформить билеты со скидкой 50% от полной стоимости.

Для детей от семи до 15 лет предусмотрен тариф размером в 50% от стоимости взрослого билета. При покупке необходимо будет предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.

Напомним, тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта проходит в Астане с 29 сентября. Транспорт планируют запустить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что акимат Астаны предложил установить стоимость проезда на ЛРТ порядка 200 тенге.