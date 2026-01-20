РУ
    Испанский журнал признал Алматы одним из самых уникальных городов

    Испанский туристический журнал Viajar включил Алматы в число пяти городов мира, расположенных у подножия гор и с возможностью быстро добраться до горнолыжных трасс практически из центра города, передает Kazinform со ссылкой на акимат города.

    В Алматы обсудили реализацию задач, обозначенных Главой государства
    Фото: акимат Алматы

    В публикации Алматы представлен вместе с такими направлениями, как Инсбрук (Австрия), Гренобль (Франция) и Зальцбург (Австрия), известными развитой инфраструктурой для зимнего и активного туризма.

    Материал подготовлен по итогам визита представителей издания в Алматы, организованного при поддержке Almaty Tourism Bureau, которое представило гостям ключевые туристические объекты города, его природные и культурные достопримечательности.

    Испанский журнал признал Алматы одним из самых уникальных горных городов
    Фото: акимат Алматы

    Особое внимание уделено горнолыжному курорту Шымбулак, подъемники которого поднимают гостей на высоту более трех тысяч метров, и высокогорному комплексу Медеу, где расположена самая высокогорная в мире открытая ледовая арена. Подъем по канатной дороге сам по себе является впечатлением, а насыщенная культурная и гастрономическая жизнь города делает Алматы особенно привлекательным для туристов.

    Журнал Viajar, основанный в 1978 году, считается одним из самых авторитетных туристических изданий Испании. Он ориентирован на культурный, активный и познавательный туризм и читается широкой аудиторией путешественников.

    Ранее сообщалось, что международный журнал Vogue включил Казахстан в список 14 лучших туристических направлений, которые редакторы издания посетили в 2025 году.

