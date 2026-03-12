Испания запускает систему для измерения ненависти в социальных сетях
Премьер-министр Испании Педро Санчес представил HODIO, систему для анализа распространения языка вражды в социальных сетях и оценки влияния алгоритмов на цифровую поляризацию, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Во время открытия в Мадриде первого Международного саммита по борьбе с ненавистью и домогательствами в сети Санчес объявил о запуске HODIO (Huella del Odio y la Polarización) , системы, предназначенной для анализа того, как сообщения ненависти распространяются в социальных сетях, и для оценки роли алгоритмов в усилении поляризующего контента.
— Если ненависть уже опасна, то социальные сети превратили ее в оружие массовой поляризации, которое просачивается в повседневную жизнь. Цифровая среда не может быть пространством без правил, сегодня социальные сети — это несостоявшееся государство, — отметил он.
Цель инструмента — создать индикаторы для отслеживания эволюции языка ненависти в Интернете, выявить закономерности его распространения и лучше понять, как динамика определенных платформ способствует поляризации.
Ранее сообщалось о том, что Испания рассматривает запрет соцсетей для детей младше 16 лет.