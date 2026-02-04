РУ
    02:45, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Испания рассматривает запрет соцсетей для детей младше 16 лет

    Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил на Всемирном саммите правительств (World Governments Summit) в Дубае, объявив о введении в своей стране ряда мер по контролю над цифровой сферой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    б
    Фото: pexels

    П.Санчес подчеркнул, что его правительство начнёт законодательную работу уже на следующей неделе (с 10 февраля 2026 года). Одной из мер испанского правительства может стать запрет доступа к соцсетям для несовершеннолетних младше 16 лет.

    Так, платформы обязаны внедрить эффективные системы верификации возраста — не простые галочки в форме, а реальные барьеры (например, проверку документов, биометрию или другие методы). Это может сделать Испанию первой страной в Европе, которая полностью запретит соцсети для подростков до 16 лет.

    Кроме того, испанское правительство поручит провести расследование в отношении «Grok» (ИИ-чатбота компании xAI), TikTok и Instagram (Meta). Санчес упомянул их в контексте распространения материалов сексуального насилия над детьми, созданных ИИ, неконсенсусного контента и других нарушений.

    Напомним, что аналогичные меры по ограничению соцсетей для детей и подростков обсуждаются во Франции, Дании, Греции и других государствах ЕС.

    Тем не менее, эксперты отмечают, что реализация таких жёстких требований (особенно верификация возраста) может столкнуться с техническими, юридическими и экономическими трудностями.

