Испания рассматривает запрет соцсетей для детей младше 16 лет

П.Санчес подчеркнул, что его правительство начнёт законодательную работу уже на следующей неделе (с 10 февраля 2026 года). Одной из мер испанского правительства может стать запрет доступа к соцсетям для несовершеннолетних младше 16 лет.

Так, платформы обязаны внедрить эффективные системы верификации возраста — не простые галочки в форме, а реальные барьеры (например, проверку документов, биометрию или другие методы). Это может сделать Испанию первой страной в Европе, которая полностью запретит соцсети для подростков до 16 лет.

Кроме того, испанское правительство поручит провести расследование в отношении «Grok» (ИИ-чатбота компании xAI), TikTok и Instagram (Meta). Санчес упомянул их в контексте распространения материалов сексуального насилия над детьми, созданных ИИ, неконсенсусного контента и других нарушений.

Напомним, что аналогичные меры по ограничению соцсетей для детей и подростков обсуждаются во Франции, Дании, Греции и других государствах ЕС.

Тем не менее, эксперты отмечают, что реализация таких жёстких требований (особенно верификация возраста) может столкнуться с техническими, юридическими и экономическими трудностями.