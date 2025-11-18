Испания станет второй страной в мире с поездами, достигающими 350 км/ч

Министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте объявил, что страна «перейдет в наступление на высокой скорости». И первой, кто заметит это наступление, станет самая загруженная и конкурентная линия в стране: линия, соединяющая Мадрид и Барселону.

— План амбициозен, почти рекорден. Он направлен на увеличение максимальной скорости поездов до 350 километров в час. Благодаря этому улучшению правительство надеется сократить время в пути до «значительно меньше двух часов», — пишет испанская пресса.

Как отметил на брифинге Пуэнте, на скорости 350 км/ч ездят только в Китае. Благодаря этому Испания выйдет на второе место в мире по максимальной коммерческой скорости, обогнав такие державы, как Япония, чьи скоростные поезда развивают скорость 320 км/ч.

В настоящее время, хотя линия и была спроектирована с расчетом на более высокие скорости, поезда движутся со скоростью не более 300 км/ч (или 310 км/ч на отдельных участках). Переход на 350 км/ч — это не просто вопрос престижа, это логистическая необходимость.

Министр объяснил причину этого ускорения. С либерализацией железных дорог и появлением линий Уиго и Ирио линия Мадрид-Барселона находится на грани перегрузки. Чтобы «создать пропускную способность» и увеличить количество рейсов, есть только два варианта: «либо больше железных дорог», то есть строительство новых путей либо «увеличить скорость».

Департамент транспорта Испании выбрал последний вариант. Благодаря увеличению скорости поезда будут «циркулировать чаще». Проще говоря, если поезда движутся быстрее, они быстрее завершают цикл и освобождают путь для следующего поезда, что позволяет увеличить частоту движения и количество мест.

Как объяснил О.Пуэнте, процесс обновления ж/д дороги «начинается сейчас», но будет осуществляться постепенно, участок за участком.

План модернизации затрагивает не только основной путь, но и подъездные пути к крупным городам, которые в настоящее время являются проблемными. В Мадриде в Парле будет построена новая станция высокоскоростной железной дороги, чтобы разгрузить Аточу и Чамартин. В Барселоне основное внимание уделяется будущему узлу Ла-Сагрера.

