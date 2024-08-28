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    12:41, 28 Август 2024 | GMT +6

    Испания и Мавритания подписали соглашение о борьбе с нелегальной миграцией

    мигранты
    Фото: кадр из видео

    Испания подписала с Мавританией соглашение о сотрудничестве в рамках борьбы с нелегальной миграцией на Канарские острова, передае агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна нуждается в мигрантах, и потому он намерен не бороться с ней, а искать способы контролировать этот процесс.

    - Миграция — это не проблема, это необходимость, которая влечёт за собой определённые проблемы. Поэтому мы должны искать способы, которые позволят нам контролировать её гуманным, безопасным и упорядоченным образом, - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес. 

    Несколько дней назад Санчес посетил Канары, которые столкнулись с серьёзным давлением: с января по середину августа туда прибыли более 22 тысяч человек. Около четверти из них — несовершеннолетние. Мадрид выделил Канарским островам 50 миллионов евро на обустройство мигрантов.

    Канарские острова — одни из главных перевалочных пунктов для мигрантов из Западной Африки. Именно поэтому глава испанского правительства отправился в трёхдневное турне сразу по нескольким государствам этого региона.

    Испания предлагает африканским странам программу так называемой «циркулярной» миграции, по которой сезонные рабочие могут получить разрешение на въезд в упрощённом порядке.

    Ранее сообщалось о гибели 89 мигрантов у побережья Мавритании.

    Теги:
    Африка Испания Мигранты Мировые новости Трудовые мигранты
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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