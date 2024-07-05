89 мигрантов погибли у побережья Мавритании

По меньше мере 89 мигрантов погибли в результате крушения лодки у побережья Мавритании в понедельник, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Мигранты находились на борту большой традиционной рыбацкой лодки, которая перевернулась в понедельник. Береговая охрана Мавритании обнаружила тела, сообщает мавританское новостное агентство. Девять человек были спасены, в том числе пятилетняя девочка.

Лодка перевернулась у побережья в Атлантическом океане, примерно в 4 км от юго-западного города страны Ндиаго. Лодка покинула границу Сенегала и Гамбии и направлялась в Европу. На борту находилось по меньшей мере 170 мигрантов, сообщает агентство, ссылаясь информацию от выживших.

Согласно докладу Международной организации по миграции (МОМ) за 2024 год, пересечение Атлантического океана считается чрезвычайно опасным из-за продолжительности пути до Европы.