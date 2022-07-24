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Исламский банк развития намерен и дальше вкладывать средства в ряд проектов в Казахстане
24 Июля 2022 16:51

Исламский банк развития намерен и дальше вкладывать средства в ряд проектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководителем Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР. Расположенный более 25 лет региональный в Алматы офис координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и Исламским банком развития.

«Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую Банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более $1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране», – сказал Глава государства.

Аль-Джассер проинформировал Главу нашего государства о политике Банка в сфере инвестиций и планах на предстоящий период. По его словам, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.




Фото: akorda.kz





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