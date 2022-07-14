14 Июля 2022 12:49

Искусственным назвал Президент РК дефицит материалов при строительстве дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы коррупции при строительстве дорожного полотна поднял Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неделю назад мы провели специальное совещание по вопросам развития транспортно-транзитного потенциала страны. Сегодня хочу особо остановиться на проблемах в сфере автодорожной инфраструктуры. В этом году будут проведены различные ремонтные работы на более чем 11 тыс. км дорог. На это выделено более 600 млрд тенге. Ремонтные работы нельзя затягивать. Необходимо жестко контролировать ход реализации проектов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Главы государства, особое внимание следует уделить качеству дороги.

«Ни для кого не секрет, что дороги в нашей страны плохие, имеет место коррупция в сфере дорожного строительства. В Казахстане есть все необходимые материалы для строительства дорог. Но потенциал отечественного производства используется не в полной мере. Это даже можно назвать искусственным дефицитом. Например, в стране три завода по производству битума. Тем не менее, не хватает 200 тыс. тонн битума», - привел пример Президент.

«Когда строительство идет полным ходом, его цена утроится, то есть с 90 тыс. до 250 тыс. тенге за тонну. Поручаю Правительству тщательно проанализировать ход добычи и потребления ресурсов, необходимых для дорожного строительства. На ее основе необходимо открыть новые предприятия по производству строительных материалов. А действующие объекты надо модернизировать», - добавил К. Токаев.