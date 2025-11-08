Искусственный интеллект следит за дисциплиной в школах Астаны

Школа проекта «Келешек мектебі» внедрила современные инструменты, которые позволяют повысить эффективность обучения и дисциплину учащихся.

На территории школы и в классах установлена система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Она отслеживает поведение учеников во время перемен, выявляет потенциально опасные или агрессивные действия и в автоматическом режиме передает видеозаписи руководству школы, сообщает официальный сайт акимата столицы.

— Наша школа одной из первых внедрила платформу искусственного интеллекта. Она помогает не только повышать качество обучения, но и контролировать безопасность и дисциплину учеников. Благодаря системе снизилось количество правонарушений среди учащихся, — отметила директор школы Айгуль Базарбаевна.

Опыт школы № 107 уже используется как пример для других учебных заведений города. С внедрением искусственного интеллекта повысилась безопасность, а взаимодействие учеников стало более культурным. Эта инициатива отражает современные требования цифровой эпохи и открывает новые возможности в сфере образования.

