    19:13, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Искусственный интеллект следит за дисциплиной в школах Астаны

    Средняя общеобразовательная школа № 107 Астаны стала одной из первых столичных школ, полностью перешедших на цифровые технологии в учебном процессе, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Искусственный интеллект следит за дисциплиной в школах Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Школа проекта «Келешек мектебі» внедрила современные инструменты, которые позволяют повысить эффективность обучения и дисциплину учащихся.

    На территории школы и в классах установлена система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Она отслеживает поведение учеников во время перемен, выявляет потенциально опасные или агрессивные действия и в автоматическом режиме передает видеозаписи руководству школы, сообщает официальный сайт акимата столицы.

    — Наша школа одной из первых внедрила платформу искусственного интеллекта. Она помогает не только повышать качество обучения, но и контролировать безопасность и дисциплину учеников. Благодаря системе снизилось количество правонарушений среди учащихся, — отметила директор школы Айгуль Базарбаевна.

    Опыт школы № 107 уже используется как пример для других учебных заведений города. С внедрением искусственного интеллекта повысилась безопасность, а взаимодействие учеников стало более культурным. Эта инициатива отражает современные требования цифровой эпохи и открывает новые возможности в сфере образования.

    Ранее мы писали, что коло 300 тысяч казахстанских педагогов бесплатно обучили использованию ИИ. 

