ИИ никогда не заменит педагога — Минпросвещения Казахстана
В Астане в четвертый раз прошел научно-популярный фестиваль PRO.NRG Fest 2025. Он собрал более шести тысяч участников — педагогов, исследователей, школьников и их родителей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Каныбек Жумашев отметил, что развитие науки и технологий — стратегический приоритет системы образования в Казахстане.
По его словам, сегодня перед педагогами стоит задача освоения искусственного интеллекта. Уже 200 тысяч учителей прошли обучение по его применению. С нового учебного года начинается внедрение ИИ в учебный процесс, и такие мероприятия помогают учителям быстрее интегрировать новые подходы в практику.
— Искусственный интеллект никогда не заменит педагога, его идеи, инновации. Он используется только как инструмент для получения эффективности учебно-воспитательного процесса. Поэтому сейчас, внедряя искусственный интеллект в учебно-образовательный процесс, мы в первую очередь обращаем внимание на этические нормы. Мы не должны допустить, чтобы педагоги перестали придумывать, исследовать, — сказал Каныбек Жумашев.
Он подчеркнул, что Казахстан будет внедрять ИИ в учебный процесс с учетом собственного опыта, опираясь и на практики европейских стран.
Касаясь темы ИИ в образовании, эксперты обсуждали практическое применение технологий и вызовы, которые они несут.
— Искусственный интеллект в образовании — это не вопрос «заменит или не заменит учителя», а вопрос культуры его применения. Сегодня важно выстроить правила игры: как ИИ должен использоваться в школе, чтобы усиливать мышление, а не подменять его, — отметила тренер по ИИ в образовании Аида Абильякимова.
По словам организаторов, главная тема фестиваля в этом году — Rooted in the Future (Корнями в будущее). Она основана на метафоре Древа знаний: корни прошлого символизируют традиции, ствол настоящего — современное образование, а ветви будущего — новые технологии и подходы.
Программа фестиваля включала более 30 выступлений, мастер-классы, AI-практикумы, научные квесты и digital-зоны.
Особое внимание привлекла геймификация: участники выполняли миссии, зарабатывали баллы и обменивали их на призы, превращая обучение в увлекательный процесс.
Фестиваль был разделен на четыре секции.
В секции USTAZ обсуждали ключевую роль педагога и современные вызовы. Здесь представили дроны и ИИ как новые инструменты образования. Большой интерес вызвало выступление Зарины Кутпановой — первой девушки-дрона в Казахстане.
— Дрон — это язык будущего. Чтобы он стал привычным инструментом для детей, сначала должны научиться педагоги. Только так новые знания могут дойти до каждого ученика, — отметила она.
Ярким событием стала выставка Caspian Artist Residency из Атырау от AMA Foundation, где художники и ученые представили совместные арт-объекты.
Кульминацией был проект «Полевые заметки после терраформации» коллектива EarthLings (Даурен Калискар и Laura Rodriguez), показавший, как искусство и наука соединяются в поиске образов будущего.
В научно-популярном блоке были представлен лекции по археологии, экологии и истории.
Международный акцент задала директор школы Saraswati Niketan и PhD, исследователь из Непала Рабина Махаржан. Она представила концепцию контекстуализированного STEAM-образования, где наука и технологии связываются с культурой и реальными задачами общества. По ее словам, этот подход близок и Казахстану.
В ходе фестиваля также прошел национальный этап европейского конкурса для педагогов Science on Stage. В нем выберут семь проектов, которые представят Казахстан в 2026 году в Литве.
Организаторами масштабного фестиваля стали корпоративный фонд Caravan of Knowledge и компания «Шеврон».
Напомним, ранее Президент Казахстана поручил ускорить внедрение цифровых технологий и ИИ в образовательный процесс.