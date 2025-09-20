ИИ никогда не заменит педагога — Минпросвещения Казахстана

Председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Каныбек Жумашев отметил, что развитие науки и технологий — стратегический приоритет системы образования в Казахстане.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По его словам, сегодня перед педагогами стоит задача освоения искусственного интеллекта. Уже 200 тысяч учителей прошли обучение по его применению. С нового учебного года начинается внедрение ИИ в учебный процесс, и такие мероприятия помогают учителям быстрее интегрировать новые подходы в практику.

— Искусственный интеллект никогда не заменит педагога, его идеи, инновации. Он используется только как инструмент для получения эффективности учебно-воспитательного процесса. Поэтому сейчас, внедряя искусственный интеллект в учебно-образовательный процесс, мы в первую очередь обращаем внимание на этические нормы. Мы не должны допустить, чтобы педагоги перестали придумывать, исследовать, — сказал Каныбек Жумашев.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Он подчеркнул, что Казахстан будет внедрять ИИ в учебный процесс с учетом собственного опыта, опираясь и на практики европейских стран.

Касаясь темы ИИ в образовании, эксперты обсуждали практическое применение технологий и вызовы, которые они несут.

— Искусственный интеллект в образовании — это не вопрос «заменит или не заменит учителя», а вопрос культуры его применения. Сегодня важно выстроить правила игры: как ИИ должен использоваться в школе, чтобы усиливать мышление, а не подменять его, — отметила тренер по ИИ в образовании Аида Абильякимова.

По словам организаторов, главная тема фестиваля в этом году — Rooted in the Future (Корнями в будущее). Она основана на метафоре Древа знаний: корни прошлого символизируют традиции, ствол настоящего — современное образование, а ветви будущего — новые технологии и подходы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Программа фестиваля включала более 30 выступлений, мастер-классы, AI-практикумы, научные квесты и digital-зоны.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Особое внимание привлекла геймификация: участники выполняли миссии, зарабатывали баллы и обменивали их на призы, превращая обучение в увлекательный процесс.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фестиваль был разделен на четыре секции.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В секции USTAZ обсуждали ключевую роль педагога и современные вызовы. Здесь представили дроны и ИИ как новые инструменты образования. Большой интерес вызвало выступление Зарины Кутпановой — первой девушки-дрона в Казахстане.

— Дрон — это язык будущего. Чтобы он стал привычным инструментом для детей, сначала должны научиться педагоги. Только так новые знания могут дойти до каждого ученика, — отметила она.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Ярким событием стала выставка Caspian Artist Residency из Атырау от AMA Foundation, где художники и ученые представили совместные арт-объекты.

Кульминацией был проект «Полевые заметки после терраформации» коллектива EarthLings (Даурен Калискар и Laura Rodriguez), показавший, как искусство и наука соединяются в поиске образов будущего.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В научно-популярном блоке были представлен лекции по археологии, экологии и истории.

Международный акцент задала директор школы Saraswati Niketan и PhD, исследователь из Непала Рабина Махаржан. Она представила концепцию контекстуализированного STEAM-образования, где наука и технологии связываются с культурой и реальными задачами общества. По ее словам, этот подход близок и Казахстану.

В ходе фестиваля также прошел национальный этап европейского конкурса для педагогов Science on Stage. В нем выберут семь проектов, которые представят Казахстан в 2026 году в Литве.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Организаторами масштабного фестиваля стали корпоративный фонд Caravan of Knowledge и компания «Шеврон».

Напомним, ранее Президент Казахстана поручил ускорить внедрение цифровых технологий и ИИ в образовательный процесс.