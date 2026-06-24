Искусственный интеллект научат искать лесные пожары в ВКО

В Восточном Казахстане впервые внедряют систему раннего обнаружения лесных пожаров — в девяти лесхозах региона планируют установить 90 специальных антенно-мачтовых комплексов, которые смогут автоматически фиксировать появление дыма и передавать сигнал диспетчерам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новая система появится в регионе на фоне осложнения пожароопасной обстановки. С начала сезона в области уже зарегистрировано 15 лесных пожаров. При этом многие возгорания возникают в труднодоступной местности, где своевременно обнаружить огонь бывает непросто.

Антенно-мачтовые комплексы оборудуют видеокамерами и системой автоматического анализа изображения. При появлении дымовой точки информация будет оперативно поступать в диспетчерский центр.

— Систему раннего обнаружения мы апробируем в этом году на территории Асубулакского и Самарского лесхозов. Это сосновые леса Калбинского нагорья, наиболее подверженные пожарам. За последние пять лет 41% всех лесных пожаров произошел именно на территории Самарского и Асубулакского лесхозов, — сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.

В управлении отмечают, что технология особенно актуальна для Восточного Казахстана из-за горного рельефа.

— Мачты необходимы, поскольку в условиях горной местности не всегда возможно вовремя обнаружить пожар. Система позволит значительно сократить время между возникновением возгорания и его выявлением, — пояснил Мурат Кусаинов.

Всего в девяти лесных хозяйствах региона планируется установить 90 антенно-мачтовых сооружений. Оборудование приобретается в лизинг на 7 лет под 3 процента годовых. Всего на него потратят 14 миллиардов тенге из областного бюджета.

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