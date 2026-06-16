Леса Акмолинской области: новый нацпарк, миллионы саженцев и защита от пожаров

Лесное хозяйство Акмолинской области развивается на протяжении многих лет и сегодня представляет собой систему, тесно связанную с наукой.

В регионе, где когда-то были созданы первые лесохозяйственные учреждения страны, сформирован полный научный цикл — от выращивания саженцев до сохранения редких пород деревьев.

В лабораториях и автоматизированных теплицах ежегодно выращиваются миллионы молодых деревьев, которые затем высаживаются в степных районах. Защита природных территорий усилена благодаря современным системам мониторинга.

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На этой неделе съемочная группа программы «Экоаудит» телеканала Jibek Joly посетила лесные массивы Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Край с развитой лесной наукой

Акмолинскую область по праву можно назвать колыбелью лесного хозяйства Казахстана. Именно здесь 128 лет назад было создано первое государственное учреждение по охране лесного фонда страны. Здесь же были заложены научные и правовые основы лесного хозяйства.

Кроме того, в регионе расположен научно-исследовательский институт агролесомелиорации с более чем 70-летней историей.

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Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Алихана Букейхана является уникальным научным центром страны. Здесь изучают состав почв, их плодородие, засоленность и щелочность, а также определяют, какие виды деревьев и растений подходят для конкретных территорий.

Институт занимается не только исследованием почв. Ученые выращивают древесные культуры, выводят новые сорта деревьев и кустарников, а также размножают их методом микроклонального культивирования. Из питательной среды в стеклянных колбах со временем вырастают будущие лесные гиганты.

— В питательную среду добавляются макро- и микроэлементы, гормоны роста, а также биологически активные вещества. Для формирования корневой системы используются индолилмасляная и индолилуксусная кислоты, — рассказала заведующая лабораторией Мейржан Дауленова.

Саженцы здесь выращивают не только в лабораториях. Семена высеваются и в специальных теплицах, где температура, влажность и вентиляция полностью автоматизированы. Все параметры специалисты могут регулировать несколькими нажатиями кнопок.

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Например, этим соснам всего 20 дней. Из 81 ячейки примерно в 70 уже появились всходы. Благодаря таким технологиям ежегодно здесь выращивается до одного миллиона саженцев сосны.

Перспективы создания нового национального парка

Акмолинская область отличается плодородными почвами и богатыми природными ресурсами. Почти половина ее территории покрыта лесами. Сегодня в регионе работают 23 лесохозяйственных учреждения.

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В ближайшие годы к ним может добавиться еще одна особо охраняемая природная территория. Если проект будет реализован, это позволит значительно снизить нагрузку на национальные парки Кокшетау и Бурабай, которые ежегодно принимают большое количество туристов.

Общий лесной фонд области превышает 1 млн 59 тыс. гектаров. Из них 519 тыс. гектаров покрыты лесом, а более 539 тыс. гектаров относятся к безлесным территориям.

Сейчас в регионе действуют государственные национальные природные парки Бурабай, Кокшетау и Буйратау.

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— В рамках программы ООН подготовлено научное обоснование создания национального природного парка «Түкти». Сейчас документ проходит общественные обсуждения и слушания. Если общественность поддержит проект, будет подготовлено технико-экономическое обоснование, и в 2027–2028 годах парк может быть создан, — сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области Бауыржан Асылжанов.

Работы по охране лесов ведутся непрерывно. Специальная техника прокладывает по краям лесных массивов минерализованные полосы. Они служат условной границей между природной территорией и деятельностью человека. В отдельных случаях жители разводят костры вблизи леса и оставляют непотушенные угли. Кроме того, местное население выпасает скот вблизи лесных угодий.

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Хотя минерализованные полосы не способны полностью защитить лес от пожаров, они помогают предотвратить быстрое распространение огня на большие территории. Такие густые леса, где вместе произрастают береза и сосна, редко встречаются в других регионах Казахстана. Поэтому лесники на постоянной основе проводят разъяснительную работу с населением, формируя культуру бережного отношения к природе и соблюдения правил пожарной безопасности.

Как выполняется программа по посадке 2 миллиардов деревьев

В рамках инициативы Президента по посадке 2 млрд деревьев в Акмолинской области планируется высадить более 214 млн саженцев.

По данным специалистов, около 70% уже высаженных деревьев прижились.

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В период с 2021 по 2027 годы планируется высадить 214,4 млн саженцев на площади более 42 тыс. гектаров. За 2021–2025 годы уже высажено свыше 113 млн деревьев на площади более 24 тыс. гектаров.

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Первые деревья, посаженные пять лет назад, уже заметно подросли. Однако молодым посадкам требуется постоянный уход. Из-за обилия влаги активно растут сорняки, которые могут мешать развитию саженцев. Поэтому лесники все лето занимаются прополкой и уходом за молодыми насаждениями.

Для посадки используется специальный инструмент — так называемый «меч Колесова». Он предназначен для высадки саженцев сосны. Перед посадкой корни защищают от пересыхания, а после высадки почву тщательно уплотняют, чтобы повысить приживаемость растений.

Роль питомников в лесовосстановлении

В Бурабае действует постоянный лесной питомник, который непрерывно работает с 1960 года.

Каждый год приезжают студенты профильных учебных заведений для прохождения практики и помощи лесникам.

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— Когда приезжают студенты, мы всегда рады дополнительной помощи. Они помогают с посадкой деревьев и посевом семян. Многие после практики остаются работать в нашей отрасли, — рассказала инженер по лесовосстановлению национального парка «Бурабай» Алия Абдрахманова.

Она представляет династию лесников. Отец и два брата Алии также посвятили жизнь этой профессии. Общий трудовой стаж семьи превышает 100 лет. Специалист, который начинал свою карьеру простым мастером леса в Катаркольском лесничестве, сегодня занимает должность инженера. По ее словам, в Бурабае уже давно сформировалась собственная школа лесного хозяйства и подготовки специалистов отрасли.

Будущее леса начинается с семян. Семена березы, сосны, саксаула и других растений проходят отбор и хранятся в специальных условиях. Здесь даже имеются семена растений, собранных на высохшем дне Аральского моря.

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В здании с надписью «Саксаул — зеленый оазис караванного пути» находится единственный в стране банк семян древесных и кустарниковых пород.

— Здесь хранятся семена березы, сосны, клена и многих других растений. Некоторые из них могут сохранять всхожесть до 20 лет и являются частью стратегического резерва страны, — сказал генеральный директор Республиканского центра лесной селекции и семеноводства Алиби Газизулы.

Система защиты Бурабая от пожаров

Бурабай является одним из крупнейших туристических центров Казахстана. Только в прошлом году его посетили 1,3 млн человек.

Здесь активно развиваются различные виды туризма: пешие маршруты на Окжетпес и Болектау, прогулки по озеру Щучье, санаторный отдых, конные прогулки и посещение мараловых хозяйств.

В вопросах охраны природы Бурабай также считается одним из передовых регионов страны.

Именно здесь впервые в Казахстане были установлены камеры раннего обнаружения лесных пожаров. Благодаря системе Smart Burabay за последние шесть лет значительно повысилась эффективность мониторинга пожарной безопасности.

Кроме того, сократилось количество случаев незаконной вырубки леса, браконьерства и других нарушений природоохранного законодательства.

— В систему входят 21 антенный комплекс. Четырнадцать из них предназначены для мониторинга пожаров, четыре контролируют побережья озер, еще три следят за особо охраняемыми территориями. Система работает с 2020 года и значительно помогает специалистам, — отметил руководитель отдела лесовосстановления и рационального использования национального парка «Бурабай» Мереке Жунисов.

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Несмотря на это, угроза пожаров остается актуальной. В текущем году в лесном фонде области зарегистрировано 10 пожаров, которые охватили более 11 тыс. гектаров территории, в том числе около 2,8 тыс. гектаров лесных массивов.

Самый большой враг леса — пожар. Особенно сложно бороться с пожарами в горной местности. В таких случаях вертолеты берут воду из водоемов Зерендинского района и доставляют ее к очагам возгорания.

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В Акмолинской области действуют три авиационных подразделения по охране лесов. С воздуха они контролируют территорию площадью 680 тысяч гектаров. Заметив дым, специалисты первыми прибывают на место происшествия и приступают к ликвидации очага возгорания.

Даже когда огонь выходит из-под контроля, авиалесоохрана продолжает борьбу, направляя все силы на сдерживание и тушение пожара.

Пожарные поезда и авиация

Для тушения лесных пожаров в регионе используются не только вертолеты, но и специальные пожарные поезда.

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Такие составы имеются в 13 регионах страны. Каждый поезд оснащен двумя цистернами общей вместимостью до 100 тонн воды. Специальная система позволяет подавать воду на расстояние до одного километра от железнодорожных путей.

Экипажи находятся в круглосуточной готовности.

— Мы ежедневно несем дежурство и готовы по первому запросу выехать на место чрезвычайной ситуации. Помимо тушения пожаров, состав способен работать полностью автономно, — сообщил заместитель руководителя Многофункционального центра обслуживания КТЖ Жанат Абуов.

Для усиления пожарной безопасности лесохозяйственные учреждения области получили 85 единиц противопожарной техники, включая 24 пожарных автомобиля, 30 тракторов и 31 малый лесопатрульный комплекс.

Кроме того, национальный парк «Кокшетау» оснащен 61 единицей техники, среди которых 17 пожарных автомобилей КамАЗ, 16 тракторов и 28 малых лесопатрульных комплексов.

Редкие растения Акмолинской области

На территории национального парка «Кокшетау» произрастает 624 вида растений. Из них 80 относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения, а 18 включены в Красную книгу Казахстана.

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Среди них встречаются такие редкие виды, как желтоватая полынь, горицвет волжский, кладония оленья, пальчатокоренник Фукса и другие.

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Одним из таких растений является ковыль перистый. Это редкий вид ковыля, занесенный в Красную книгу Казахстана. Пушистое растение встречается преимущественно в Зерендинском районе и регионе Бурабай.

Особое внимание ученые уделяют изучению и сохранению редких растений. Кроме того, они исследуют состав микроводорослей в озерах Зеренда, Шалкар и Имантау.

– Главным индикатором чистоты водоемов являются ракообразные. Самым чистым озером на территории парка считается Имантау, – пояснил инспектор национального парка «Кокшетау», доктор PhD по экологии Ерлан Жумагул.

В местах, где растет можжевельник, воздух отличается чистотой и насыщенным ароматом. Выделяемые растением фитонциды уничтожают вредные бактерии и помогают защищать почву от эрозии. Поэтому в народной медицине можжевельник нередко называют «зеленой аптекой».

В Аккольском лесничестве растут можжевельники возрастом более 80 лет. Здесь же расположен крупнейший лесной питомник Акмолинской области площадью 40 гектаров, которая использует технологию экономии воды.

Ежегодно в нем выращивается около 2 млн саженцев сосны, березы, клена, дуба и вяза. В последние годы лесоводы активно внедряют контейнерные технологии выращивания.

— Это наша контейнерная площадка. В этом году мы впервые вырастили пирамидальный тополь с использованием новой технологии. Метод доказал свою эффективность: он обеспечивает высокую продуктивность при сравнительно низких затратах. Благодаря новой технологии около 90% саженцев успешно приживаются, быстро растут и легче адаптируются на новом месте. В контейнере корневая система сохраняется без повреждений. Поэтому такие саженцы можно легко высаживать практически в любом месте. Благодаря тому, что корни остаются вместе с родным грунтом, растения быстрее адаптируются к новым условиям. Уже через год их высота достигает 1-1,5 метра, — рассказал директор Аккольского лесного хозяйства Александр Белоусов.

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Леса Акколя уже давно соединены с Зеленым поясом Астаны. Сегодня вокруг столицы создано более 102 тыс. гектаров искусственных лесных насаждений.

— Зеленый пояс состоит из восьми лесничеств. В его состав входят два лесных питомника. В питомнике «Аккайын» расположен арборетум. Там мы высадили более 100 видов деревьев, из которых отобрали 28 наиболее перспективных. В основном выращиваются характерные для региона породы — сосна, тополь и вяз. Кроме того, здесь растут кустарниковые растения, такие как смородина и карагана, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора РГП «Жасыл Аймақ» Мади Нурпеисов.

Раньше, когда вокруг Астаны не было лесов, климат здесь был суровым: зимой часто стояли сильные морозы и бушевали метели, а летом нередки были зной и суховеи. Сегодня ситуация заметно изменилась. После высадки деревьев и создания Зеленого пояса природные условия стали более мягкими. Окрестности столицы озеленились и преобразились, а сама Астана из города с суровым климатом превратилась в более комфортный и привлекательный мегаполис.

Этот пример наглядно показывает, что лес способен менять не только природный ландшафт, но и жизнь людей, а также климат целого региона.

Ранее проект «ECO аудит» рассказал об экологических проблемах Туркестанской области и угрозах, нависших над экосистемой реки Сырдарья.

Также был опубликован обзор, посвященный Зеленому поясу Караганды, каркаралинским сосновым лесам, бизонам Буйратау и новым кленовым насаждениям.