Исатай Сматов возглавил Акмолинский областной суд
Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев представил судейскому корпусу Акмолинской области нового председателя областного суда Исатая Сматова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации Верховного суда, представляя нового руководителя суда, Асламбек Мергалиев отметил, что Исатай Сматов обладает разносторонним профессиональным опытом, приобретенным в органах прокуратуры и судах различных специализаций, а также в административной юстиции. Он подчеркнул, что сочетание практического опыта, современных знаний и международной подготовки позволит обеспечить дальнейшее развитие судебной системы региона.
— Акмолинская область является одним из центров туристического развития страны, где реализуются крупные государственные и инвестиционные проекты. В этих условиях возрастают требования к качеству правосудия, оперативному разрешению споров, защите прав граждан, предпринимателей и инвесторов, а также формированию стабильной и предсказуемой судебной практики, — поделились в ведомстве.
Асламбек Мергалиев выразил уверенность, что международный опыт Исатая Сматова, свободное владение английским языком, обучение по программе «Болашак» и стажировка в зарубежных образовательных учреждениях будут способствовать внедрению современных подходов в деятельность судов региона и дальнейшему повышению доверия общества к судебной системе.
Исатай Маратович Сматов родился в 1978 году в Кызылорде. В 1995–2017 годах — обучался в Bradford College (штат Массачусетс, США), «University of Tulsa» (штат Оклахома, США), «INTO City» при Лондонском университете (Великобритания). В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2003-м — Кызылординский государственный университет им. Коркыт-Ата.
В 2000–2006 годах работал в органах прокуратуры; 2006–2008 годах — судья Кызылординского городского суда; 2008–2020 годах — председатель специализированного административного суда г. Кызылорды; председатель специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области, 2020–2021 годах — судья Западно-Казахстанского областного суда.
С 2021 года и до назначения был председателем судебной коллегии по административным делам Мангистауского областного суда.
Напомним, ранее Толенди Касимов возглавил Восточно-Казахстанский областной суд. Новые судьи приступили к работе в Шымкенте.