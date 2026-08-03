Исатай Сматов возглавил Акмолинский областной суд

По информации Верховного суда, представляя нового руководителя суда, Асламбек Мергалиев отметил, что Исатай Сматов обладает разносторонним профессиональным опытом, приобретенным в органах прокуратуры и судах различных специализаций, а также в административной юстиции. Он подчеркнул, что сочетание практического опыта, современных знаний и международной подготовки позволит обеспечить дальнейшее развитие судебной системы региона.

— Акмолинская область является одним из центров туристического развития страны, где реализуются крупные государственные и инвестиционные проекты. В этих условиях возрастают требования к качеству правосудия, оперативному разрешению споров, защите прав граждан, предпринимателей и инвесторов, а также формированию стабильной и предсказуемой судебной практики, — поделились в ведомстве.

Асламбек Мергалиев выразил уверенность, что международный опыт Исатая Сматова, свободное владение английским языком, обучение по программе «Болашак» и стажировка в зарубежных образовательных учреждениях будут способствовать внедрению современных подходов в деятельность судов региона и дальнейшему повышению доверия общества к судебной системе.

Исатай Маратович Сматов родился в 1978 году в Кызылорде. В 1995–2017 годах — обучался в Bradford College (штат Массачусетс, США), «University of Tulsa» (штат Оклахома, США), «INTO City» при Лондонском университете (Великобритания). В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2003-м — Кызылординский государственный университет им. Коркыт-Ата.

В 2000–2006 годах работал в органах прокуратуры; 2006–2008 годах — судья Кызылординского городского суда; 2008–2020 годах — председатель специализированного административного суда г. Кызылорды; председатель специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области, 2020–2021 годах — судья Западно-Казахстанского областного суда.

С 2021 года и до назначения был председателем судебной коллегии по административным делам Мангистауского областного суда.

Напомним, ранее Толенди Касимов возглавил Восточно-Казахстанский областной суд. Новые судьи приступили к работе в Шымкенте.