ИС ЭСФ будет временно недоступна — Минфин

— Уважаемые налогоплательщики! Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что 6 ноября 2025 года с 00:00 до 02:00 часов в информационной системе «Электронные счета-фактуры» будут проводиться технические работы. В указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета-фактуры» будет не доступна Приносим извинения за предоставленные неудобства! — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Казахстане заработают новые правила использования мобильного приложения, через которое предприниматели на спецналоговом режиме будут регистрировать ИП, вести учет доходов, рассчитывать налог и подавать декларацию.