Иранским женщинам разрешили ездить на мотоциклах и сдавать на права

О принятии нового решения сообщил вице-президент страны Мохаммад-Реза Ареф. Таким образом была поставлена точка в многолетней правовой неопределенности.

Ранее многие иранки пользовались мотоциклами и скутерами без прав, особенно в крупных городах, где автомобильное движение часто оказывается полностью парализованным. Формального запрета на езду для женщин не существовало, однако отсутствовала четкая нормативная база, что создавало почву для произвольных санкций со стороны властей.

Ситуация выглядела противоречиво: женщинам позволялось покупать и регистрировать мотоциклы, но само управление ими фактически считалось незаконным. Отмечается, что обсуждение инициативы сопровождалось острыми спорами в парламенте. Ультраконсервативные политики и религиозные деятели активно выступали против, заявляя, что езда на мотоцикле якобы противоречит исламским нормам и не позволяет соблюдать требования к женской одежде.

Другие критики высказывали опасения, что во время протестных акций женщины станут более мобильными и за ними будет сложнее установить контроль.

С 1979 года Иран представляет собой теократическое государство под руководством аятоллы Али Хаменеи. Женщины живут под строгими ограничениями — от обязательного хиджаба до контроля поведения.