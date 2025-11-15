46 лет спустя женщина стала дирижером симфонического оркестра в Иране

42-летняя дирижер Паниз Фарьюсефи провела серию концертов в Тегеране — событие, ставшее важным символом надежды для страны.

После исламской революции 1979 года, когда власть перешла к духовенству, ни одна женщина не занимала подобного поста.

— Искусство принадлежит всему человечеству, а не мужчинам или женщинам. Женщина-дирижер в Иране может казаться чем-то необычным, но музыка — наш общий язык, и для меня в работе с оркестром это не играет роли, — сказала Фарьюсефи.

С 1979 года Иран представляет собой теократическое государство под руководством аятоллы Али Хаменеи. Женщины живут под строгими ограничениями — от обязательного хиджаба до контроля поведения.

Фарьюсефи начинала как скрипачка, позже продолжила обучение в Армении. Существенную роль в ее профессиональном росте сыграл дирижер Арам Гарабекян, также родом из Ирана. Дирижер поблагодарила культурную организацию Рудаки за доверие и отметила, что воспринимает свое назначение как поддержку женщин в иранской классической музыке.

— Надеюсь, мой опыт поможет открыть дорогу другим, кто стремится к дирижированию, — подчеркнула она.

