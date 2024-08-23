Иранские СМИ назвали причину крушения вертолета Раиси, Генштаб ВС Ирана версию опровергает

Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник в органах безопасности сообщило, что падение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси наступило в результате несчастного случая. Генштаб ВС Ирана опроверг данные публикации, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на иранские СМИ.

По сообщению Fars, расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено. По словам источника агентства, существует уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем. Вертолет, на борту которого находился президент Раиси, перевозил на два человека больше, чем предписывают протоколы безопасности. В результате этого вертолету не хватило мощности для подъема, когда пилот заметил туман. По этой причине в условиях ограниченной видимости произошло столкновение с горой.

Вместе с тем, как сообщает иранское информационное агентство Mehr, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически опровергает информацию, приведенную в публикации агентства Fars.

— Реагируя на заявления информационного агентства, которое ссылается на «информированный источник в органах безопасности», Управление по связям с общественностью Генерального штаба ВС Ирана сообщило, что представленная в публикации информация является ложной и искаженной, — передает Mehr сообщение Генштаба ВС Ирана.

Как сообщалось, 20 мая подтвердилась информация о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

Генеральный штаб ВС Ирана ранее исключил версию взрыва вертолета Раиси в результате диверсии.