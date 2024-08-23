Иранская дилемма: ядерная сделка или война с Израилем

Ситуация на Ближнем Востоке все еще балансирует на грани войны и мира после того, как 31 июля этого года в Тегеране был убит глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. Он прибыл в столицу Ирана на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана, и для Ирана его убийство в центре города, в особо охраняемой зоне, было особенно чувствительным ударом. Будет ли большая война на Ближнем Востоке, разбирался международный обозреватель агентства Kazinform.

Все замерли в ожидании развития событий

Хотя Израиль не признал ответственности, что обычное дело в истории и практике тайного противостояния между ним и Ираном, но у иранского руководства, похоже, нет сомнений по этому поводу. Верховный лидер Али Хаменеи пообещал Израилю суровое возмездие. С того момента на Ближнем Востоке все замерли в ожидании развития событий.

В апреле этого года Иран уже наносил удар по территории Израиля с помощью 400 ракет и беспилотников в ответ на атаку иранского посольства в Дамаске, где погибли высокопоставленные офицеры корпуса стражей исламской революции (КСИР). Но тогда Тегеран заранее предупредил об ударе посольства стран Персидского залива. Это было достаточно демонстративное действие с тем, чтобы удар не привел к слишком тяжелым последствиям, что могло бы стать причиной большой войны. Собственно, предупреждение сыграло свою роль, практически все ракеты и беспилотники были сбиты системой ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании и, что было показательно, арабской страной Иордании.

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В свою очередь Израиль также пообещал ответить. Но в итоге им был нанесен удар по военной базе в Исфахане, на который Иран уже не стал отвечать. Тем более, что Израиль не признал своей ответственности. Но формально обе стороны по восточной традиции сохранили лицо, избежав при этом эскалации конфликта.

В данном случае очевидно, что при всей воинственности сделанных заявленной обе страны, по разным причинам, но все-таки хотели бы избежать большой войны. Хотя последние десятилетия они активно к ней готовились. Особенно это было характерно для Ирана, который создал целую сеть прокси организаций в Сирии, Ираке, Ливане.

При этом в отличие от прежних времен, например, первой (1982 год) и второй ливанских войн (2006 год), у Ирана заметно выросли возможности по производству ракет и беспилотников. Теперь проиранские силы из Ливана, Йемена, возможно, из Сирии, теоретически могут наносить довольно мощные удары по Израилю. Соответственно внушительные израильские системы ПВО могут столкнуться с риском перегрузки. Апрельский удар из Ирана по Израилю продемонстрировал возросшие возможности иранской армии. Так что в теории удар в рамках условной большой войны может быть очень болезненным для Израиля. Тем более, если это будет удар со всех возможных направлений.

Понятно, что в Тель-Авиве вполне отдают себе отчет в рисках сложившейся ситуации. У них наверняка есть соответствующие планы на такой случай. Среди таких планов находится атака на силы ливанской «Хезболлы» в Южном Ливане с тем, чтобы снизить ее военную мощь. О возможности такой операции уже давно идут активные дебаты.

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Для Тель-Авива самым важным является поддержка США

Но все же, очевидно, что самым важным для Тель-Авива в его политике на Ближнем Востоке является поддержка США. В частности, после заявлений со стороны Тегерана о намерении нанести удар по Израилю США направили к Персидскому заливу дополнительную авианосную группу.

С учетом тех американских войск, которые на постоянной основе расквартированы в регионе это будет весьма внушительная сила. Иран должен учитывать риск вмешательства США в случае начала полномасштабной войны против Израиля. Конечно, у Ирана также есть теоретическая возможность угрожать американским войскам в регионе. Но они расквартированы в таких странах как Катар, Кувейт и Бахрейн. В ОАЭ у США также есть база Ад-Дафра, но в мае 2024 года они начали перебрасывать самолеты и военных из Катара на базу Аль-Удейд. Потому что власти Эмиратов запретили использовать базу для ударов против проиранских сил. Они опасаются, что их страна окажется втянутой в возможную войну против Ирана. Отдельные контингенты войск США есть также в Иордании, Ираке и Сирии.

Собственно, начало полномасштабной войны Ирана против Израиля с использованием сил прокси-групп в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии означает неизбежное вмешательство США, что приведет к атаке Ирана на американские базы в государствах Персидского залива. Но в этой войне Иран все-таки не сможет выиграть. У него нет возможности использовать свои весьма внушительные сухопутные войска против Израиля, кроме «Хезболлах» в Ливане, и возможно своих прокси-групп в Сирии. Иранские войска не смогут также добраться до американской базы в Кувейте, потому что для этого придется получить разрешение правительства Ирака, которое стремится избежать вовлечения в конфликт.

Фото: IRGC

Конечно, в Ираке есть проиранская шиитская группировка «Катаиб Хезболла», тесно связанная с КСИР. Именно ее представители периодически наносят удары по американским военным в Ираке и Иордании, но при этом отрицают свои связи с Тегераном. Есть еще Силы народной мобилизации, шиитское ополчение под контролем иракской армии. Они в состоянии начать атаку, но иракская армия, скорее всего, их не поддержит. В Ираке не заинтересованы в войне, это угрожает падением доходов от экспорта нефти. Кроме того, в этой стране на основе идей арабского национализма есть антииранские настроения даже среди местных шиитов.

Если же все ограничится войной в воздухе, то Иран в ней не сможет выиграть. У США и Израиля значительное превосходство в авиации и высокоточном оружии. Конечно, первый иранский удар может быть очень масштабным, но затем будет обмен ударами, и здесь у США есть серьезное преимущество.

Тегерану важно, чтобы Трамп не победил на президентских выборах в США

Лучше всего о нежелании Ирана рисковать масштабной войной говорит тот факт, что так и не была задействована вся его создаваемая последние десятилетия военно-политическая мощь, даже несмотря на операцию Израиля против сектора Газы и все связанные с этим жесткие заявления с иранской стороны. Кроме того, выбор президентом Ирана Масуда Пезешкиана явно демонстрирует стремление иранского руководства к преодолению изоляции. Для этого оно настроено возобновить ядерную сделку, из которой США вышли при президенте Дональде Трампе.

С этим связано и еще одно важное обстоятельство, которое имеет значение для Ирана. Для Тегерана важно, чтобы Трамп не победил на ноябрьских выборах в США. В Иране явно отдают себе отчет, что победа Трампа выгодна правым силам в Израиле и особенно Премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Последний 26 июля демонстративно посетил бывшего американского президента в его поместье после того, как столкнулся с не самым дружественным приемом со стороны части депутатов в конгрессе США. Трамп тогда раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, она еще не была кандидатом в президенты, как раз накануне она выразила «озабоченность масштабами человеческих страданий в секторе Газа».

Трамп в годы своего президентства продвигал концепцию так называемого «соглашения Авраама», в рамках которого Израиль и арабские страны должны были наладить отношения. Данное соглашение оставляло Иран за условным «бортом» ближневосточной политики. Тем более, что действующие санкции только усугубляли бы его трудное экономическое положение, что уже создает внутриполитические проблемы в этой стране.

Фото: Ави Охайон

Поэтому более логично для Тегерана было бы возобновить ядерную сделку. Для этого как раз и надо, чтобы в ноябре Трамп проиграл. Характерно, что в августе новым министром иностранных дел Ирана стал Аббас Аракчи, который принадлежит к команде Джавада Зарифа. Последний в статусе министра иностранных дел был одним из тех, кто продвигал ядерную сделку в 2015 году. Сам Аракчи в интервью «Kyodo News» 22 августа заявил, что МИД будет стремиться «урегулировать напряженность в отношениях с Вашингтоном и восстановить связи с европейскими странами». В самом общем смысле подразумевается возобновление ядерной сделки и отмена санкций.

Большая война никому не нужна

При таком подходе Ирану совсем не нужна большая война с США на Ближнем Востоке. Тем более, что он ее все равно не сможет выиграть, даже при всем напряжении сил. Гораздо логичнее поддерживать некоторую напряженность с использованием соответствующей риторики и одновременно проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами. Среди них почти все страны Персидского залива, которые никак не заинтересованы в большой войне. К примеру, стоит выделить Катар, который обладает серьезным влиянием в регионе и играет важную роль в региональной геополитике. Но если начнется война, то американская военная база Аль-Удейд в Катаре окажется в центре событий.

Естественно, что катарским властям это совсем не нужно. В том числе поэтому в столице Катара Дохе проходят интенсивные консультации по достижению урегулирования в Газе. Потому что для Ирана достижение какого-то соглашения может стать удобным поводом не наносить удара по Израилю.

19 августа Премьер-министр Израиля Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поддержал предложение США по урегулированию с ХАМАС по итогам переговоров в Дохе. Его назвали «преодолевающим предложением» и его 16 августа совместно выдвинули США, Катар и Египет. При этом в переговорах в Дохе участвовали руководители спецслужб США, Израиля, Египта и Премьер-министр Катара.

Хотя противоречия между Израилем и ХАМАС кажутся непреодолимыми, тем не менее, явная заинтересованность США, Катара, Египта и многих других стран в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке дают основания полагать, что они смогут все-таки найти устраивающее всех решение.

Например, договор может основываться на идее обмена заложников, гуманитарной помощи населению. В то же время самые больные вопросы могут остаться на будущее. Например, Израиль хочет сохранить контроль над границей сектора Газа с Египтом, так называемый Филадельфийский коридор, а также коридор Нетцарим, который отделяет северную часть Газы от южной. Это не устраивает ХАМАС. В свою очередь эта организация требует полного вывода израильских войск из Газы, что уже не устраивает Израиль.

Однако, в связи с тем, что в Дохе договаривались руководители спецслужб США, Израиля и Египта, речь идет о возможном обеспечении интересов Израиля в том, чтобы не допустить восстановления контроля ХАМАС над сектором Газа. В данной ситуации всем нужен какой-то шаг к политическому урегулированию, даже если он будет очень формальным. В первую очередь это нужно США в связи с их выборами, но также это необходимо арабским странам и Ирану, который явно не хочет воевать.

На этом фоне самым сложным остается убедить ХАМАС, у которого сейчас новый руководитель Яхья Синвар. В отличие от Хании он остается в секторе Газа и считается жестким руководителем. Тот факт, что ХАМАС до сих пор способен сопротивляться, как раз относится к тому, что у организации в Газе сохранилось руководство.

Фото: Mustafa Hassona

Теоретически ХАМАС может сорвать договоренности, если откажется от сделки. Но ему будет трудно игнорировать позицию Катара, который традиционно поддерживает движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в Казахстане организация - прим. ред.), к которому ХАМАС идеологически близок. Есть еще позиция «Хезболлы», которая фактически находится в состоянии открытого противостояния с Израилем. Радикальная часть руководства этих организаций может быть теоретически заинтересована в эскалации. Но все же та же «Хезболла» не станет рисковать нынешним статусом в Ливане без поддержки Ирана.

Так что можно предположить, что все-таки большой войны на Ближнем Востоке не будет. Госсекретарь Блинкен явно не зря приезжал в Израиль 19 августа. Он должен был убедить премьера Нетаньяху, что США не нужна война в регионе, тем более накануне выборов 5 ноября.