Иран заявил об ударах по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ночь на воскресенье нанес удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. По данным иранского агентства Tasnim, атака стала ответом на ночные авиаудары США, передает Kazinform со ссылкой на ВВС .

По утверждению КСИР, в результате были «уничтожены восемь важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али Аль-Салем в Кувейте и Пятого флота в порту Салман в Бахрейне».

Как следует из заявления КСИР, новая иранская атака — это ответ на недавние удары американских военных по иранским целям, которые, с свою очередь, стали ответом США за очередной обстрел Ираном торгового судна в Ормузском проливе, сообщило ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Новый виток эскалации произошел спустя две недели после достижения договоренности между США и Ираном о прекращении огня и восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее США нанесли удары по военным объектам Ирана в ответ на атаку на грузовое судно в Ормузском проливе.