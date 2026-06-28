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    Иран заявил об ударах по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ночь на воскресенье нанес удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. По данным иранского агентства Tasnim, атака стала ответом на ночные авиаудары США, передает Kazinform со ссылкой на ВВС

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    Фото: Анадолу

    По утверждению КСИР, в результате были «уничтожены восемь важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али Аль-Салем в Кувейте и Пятого флота в порту Салман в Бахрейне».

    Как следует из заявления КСИР, новая иранская атака — это ответ на недавние удары американских военных по иранским целям, которые, с свою очередь, стали ответом США за очередной обстрел Ираном торгового судна в Ормузском проливе, сообщило ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    Новый виток эскалации произошел спустя две недели после достижения договоренности между США и Ираном о прекращении огня и восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Ранее США нанесли удары по военным объектам Ирана в ответ на атаку на грузовое судно в Ормузском проливе. 

    Иран Кувейт Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США Конфликт
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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