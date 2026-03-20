телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 20 Март 2026 | GMT +5

    Иран заявил об ударе по флоту США и НПЗ Израиля

    Иранский Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) атаковал израильские нефтеперерабатывающие заводы и Пятый флот ВМС США, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu. 

    дым на нефтеперерабатывающем заводе Хайфа, Израиль
    Фото: IRNA @Irna_ru

    Согласно сообщению КСИР, «были атакованы НПЗ Хайфы и Ришон-ле-Цион». Наряду с промышленными объектами, под огнем оказался и аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Отмечается, что иранские военные провели уже 64-ю волну операции «Правдивое обещание 4».

    Ранее Израиль ударил по крупнейшему в мире газовому месторождению «Южный Парс», которое Иран делит с Катаром. Иран пригрозил атаковать энергообъекты ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.

    Жанара Мухамедиярова
