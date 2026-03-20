Иран заявил об ударе по флоту США и НПЗ Израиля

Согласно сообщению КСИР, «были атакованы НПЗ Хайфы и Ришон-ле-Цион». Наряду с промышленными объектами, под огнем оказался и аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Отмечается, что иранские военные провели уже 64-ю волну операции «Правдивое обещание 4».

Ранее Израиль ударил по крупнейшему в мире газовому месторождению «Южный Парс», которое Иран делит с Катаром. Иран пригрозил атаковать энергообъекты ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.