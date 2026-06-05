KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Иран заявил об инциденте с американскими эсминцами в Оманском море

    Иранская армия применила ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для предупреждения американских эсминцев в Оманском море в ответ на атаки ВМС США на торговые суда и нефтяные танкеры, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Иран объявил о создании нового органа по управлению Ормузским проливом
    Фото: x.com/@Tasnimnews_EN

    Армия распространила сообщение, касающееся инцидента с американскими эсминцами в Оманском море.

    Согласно сообщению, в рамках операций, проводимых в ответ на «нападения американских военно-морских сил на торговые суда и нефтяные танкеры», по американским кораблям были произведены предупредительные пуски ракет, а также задействованы беспилотники.

    Напомним, Иран потребовал от США немедленно вернуть половину замороженных активов. Иран рассчитывает получить не менее 50% своих замороженных зарубежных активов сразу после подписания меморандума о взаимопонимании с США. 

    Ранее сообщалось, что США готовы разморозить иранские активы на $6 млрд. Средства были переведены в катарские банки в 2023 году после сделки по обмену заключенными между США и Ираном при посредничестве Дохи.

    Обмен ударами между США и Ираном продолжается, несмотря на действующий режим прекращения огня и дипломатические усилия по достижению соглашения.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор