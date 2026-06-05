Иран заявил об инциденте с американскими эсминцами в Оманском море

Иранская армия применила ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для предупреждения американских эсминцев в Оманском море в ответ на атаки ВМС США на торговые суда и нефтяные танкеры, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Армия распространила сообщение, касающееся инцидента с американскими эсминцами в Оманском море.

Согласно сообщению, в рамках операций, проводимых в ответ на «нападения американских военно-морских сил на торговые суда и нефтяные танкеры», по американским кораблям были произведены предупредительные пуски ракет, а также задействованы беспилотники.

Напомним, Иран потребовал от США немедленно вернуть половину замороженных активов. Иран рассчитывает получить не менее 50% своих замороженных зарубежных активов сразу после подписания меморандума о взаимопонимании с США.

Ранее сообщалось, что США готовы разморозить иранские активы на $6 млрд. Средства были переведены в катарские банки в 2023 году после сделки по обмену заключенными между США и Ираном при посредничестве Дохи.



Обмен ударами между США и Ираном продолжается, несмотря на действующий режим прекращения огня и дипломатические усилия по достижению соглашения.