    16:13, 11 Март 2026 | GMT +5

    Иран заявил о самых мощных ударах с начала конфликта

    Иранские власти сообщили о новой серии ракетных ударов по израильским и американским объектам на Ближнем Востоке, назвав их самыми интенсивными с начала конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

    Иран заявил о самых мощных ударах с начала конфликта
    Фото: Fars news

    По данным иранского государственного телевидения IRIB, Корпус стражей исламской революции сообщил в среду, что нанес массированные ракетные удары по израильским городам, включая Тель-Авив, Иерусалим и Хайфу. В заявлении КСИР отмечается, что атака продолжалась около трех часов и стала «самой интенсивной и тяжелой» с начала эскалации на Ближнем Востоке.

    Одновременно, по утверждению иранских военных, удары были нанесены по ряду американских объектов в регионе. В частности, КСИР сообщил о ракетных ударах по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне, объектам США в Эрбиле на севере Ирака, а также по американской базе Кэмп-Арифджан в Кувейте. По данным иранских агентств Fars и Mehr, по базе в Кувейте были выпущены как минимум две ракеты.

    Сигналы воздушной тревоги в ночь на среду звучали в центральных районах Израиля и на части Западного берега. Израильские военные сообщили, что часть ракет была перехвачена системами противовоздушной обороны, а часть упала на открытой местности. По данным израильских СМИ, пострадавших в результате последней атаки не зафиксировано.

    На фоне эскалации министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за последние сутки в больницы были доставлены 205 человек, пострадавших в результате конфликта. Один из них находится в критическом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, большинство получили легкие травмы или испытывают последствия стрессовых расстройств.

    По данным ведомства, с начала войны 28 февраля в израильские больницы были госпитализированы 2557 человек. В настоящее время на лечении остаются 84 пострадавших, включая десять человек в тяжелом состоянии.

    Между тем израильская армия сообщила о новых авиаударах по иранским военным объектам. По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен по группе иранских военных на западе Ирана, которые готовились к запуску беспилотников в направлении Израиля.

    Израильская сторона также опубликовала спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксированы повреждения иранских истребителей F-14 на авиабазе возле Исфахана после израильских ударов ранее на этой неделе. По данным армии, в результате атак были также разрушены авиационные укрытия и инфраструктура базы.

    Ранее сообщалось, что США потопили 16 иранских минных катеров у Ормузского пролива.

