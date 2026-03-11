Иран заявил о самых мощных ударах с начала конфликта

По данным иранского государственного телевидения IRIB, Корпус стражей исламской революции сообщил в среду, что нанес массированные ракетные удары по израильским городам, включая Тель-Авив, Иерусалим и Хайфу. В заявлении КСИР отмечается, что атака продолжалась около трех часов и стала «самой интенсивной и тяжелой» с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Одновременно, по утверждению иранских военных, удары были нанесены по ряду американских объектов в регионе. В частности, КСИР сообщил о ракетных ударах по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне, объектам США в Эрбиле на севере Ирака, а также по американской базе Кэмп-Арифджан в Кувейте. По данным иранских агентств Fars и Mehr, по базе в Кувейте были выпущены как минимум две ракеты.

The Iranian Army announced that its Air Force drones have attacked an oil and gas refinery and fuel storage facilities belonging to the Israeli regime in Haifa. pic.twitter.com/gwAGnTgblC — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 10, 2026

Сигналы воздушной тревоги в ночь на среду звучали в центральных районах Израиля и на части Западного берега. Израильские военные сообщили, что часть ракет была перехвачена системами противовоздушной обороны, а часть упала на открытой местности. По данным израильских СМИ, пострадавших в результате последней атаки не зафиксировано.

На фоне эскалации министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за последние сутки в больницы были доставлены 205 человек, пострадавших в результате конфликта. Один из них находится в критическом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, большинство получили легкие травмы или испытывают последствия стрессовых расстройств.

По данным ведомства, с начала войны 28 февраля в израильские больницы были госпитализированы 2557 человек. В настоящее время на лечении остаются 84 пострадавших, включая десять человек в тяжелом состоянии.

Между тем израильская армия сообщила о новых авиаударах по иранским военным объектам. По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен по группе иранских военных на западе Ирана, которые готовились к запуску беспилотников в направлении Израиля.

Residential Building Hit in US-Israeli Strike in Iranhttps://t.co/oEWNyNPjlg pic.twitter.com/nlwNf0pjxM — Fars News Agency (@EnglishFars) March 10, 2026

Израильская сторона также опубликовала спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксированы повреждения иранских истребителей F-14 на авиабазе возле Исфахана после израильских ударов ранее на этой неделе. По данным армии, в результате атак были также разрушены авиационные укрытия и инфраструктура базы.

Ранее сообщалось, что США потопили 16 иранских минных катеров у Ормузского пролива.