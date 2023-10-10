Иран заявил, что не участвует в наступлении ХАМАС

Иран отрицает свою причастность к беспрецедентным атакам, совершенным ХАМАС на территории Израиля, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Мы решительно поддерживаем непоколебимую поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ответной реакции Палестины, поскольку она принимается исключительно самой Палестиной. Решительные меры, принятые Палестиной, представляют собой полностью законную защиту от семи десятилетий репрессивной оккупации и отвратительных преступлений, совершенных нелегитимным сионистским режимом, — говорится в заявлении.

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что страна созывает экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) по поводу событий в регионе.

Как сообщают местные СМИ, в южных и центральных городах прозвучали новые предупреждения о ракетах. Новые сигналы ракетной тревоги звучат по всему южному региону и в городах к югу от Тель-Авива, включая Холон и Ришон-ле-Цион.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.