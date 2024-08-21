РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:06, 21 Август 2024 | GMT +6

    Иран запросил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

    Иран запросил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС
    Фото: пресс-служба ЕЭК

    Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    - Запрос Исламской республики Иран о получении статуса государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе рассмотрен в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, - говорится в сообщении ЕЭК. 

    Консультации по этому вопросу состоялись 19 августа в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева.

    Государства – члены ЕАЭС были представлены на уровне заместителей министров иностранных дел. Иранскую делегацию возглавил генеральный директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Джалаладдин Алави Сабзевари.

    - Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС в соответствии с Положением о статусе государства – наблюдателя при ЕАЭС, - сообщается в заявлении.

    Решение о предоставлении Ирану такого статуса принимается главами государств-членов Союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Совет, в который входят главы государств или правительств стран-членов ЕАЭС, собирается не реже одного раза в год, решения принимаются консенсусом. Последнее заседание состоялось 8 мая 2024 года.

    В декабре прошлого года на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в г. Санкт-Петербурге было подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны, и Ираном - с другой стороны. Документ заменил собой подписанное в 2018 году, но действовавшее с 2019 года временное соглашение.          

    Иран является крупным и перспективным рынком с населением более 85 млн человек, а также обладает значительным транзитным потенциалом с развитой инфраструктурой Персидского залива.

    Статусом государства-наблюдателя при ЕАЭС сегодня уже обладают Молдавия (14 мая 2018 г.), Узбекистан и Куба (11 декабря 2020 г.).

     

    Теги:
    Сотрудничество Иран ЕАЭС Интеграция и партнерство
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
    Сейчас читают
    telegram