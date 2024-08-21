Иран запросил статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

- Запрос Исламской республики Иран о получении статуса государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе рассмотрен в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, - говорится в сообщении ЕЭК.

Консультации по этому вопросу состоялись 19 августа в формате видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева.

Государства – члены ЕАЭС были представлены на уровне заместителей министров иностранных дел. Иранскую делегацию возглавил генеральный директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Джалаладдин Алави Сабзевари.

- Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС в соответствии с Положением о статусе государства – наблюдателя при ЕАЭС, - сообщается в заявлении.

Решение о предоставлении Ирану такого статуса принимается главами государств-членов Союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Совет, в который входят главы государств или правительств стран-членов ЕАЭС, собирается не реже одного раза в год, решения принимаются консенсусом. Последнее заседание состоялось 8 мая 2024 года.

В декабре прошлого года на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в г. Санкт-Петербурге было подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны, и Ираном - с другой стороны. Документ заменил собой подписанное в 2018 году, но действовавшее с 2019 года временное соглашение.

Иран является крупным и перспективным рынком с населением более 85 млн человек, а также обладает значительным транзитным потенциалом с развитой инфраструктурой Персидского залива.

Статусом государства-наблюдателя при ЕАЭС сегодня уже обладают Молдавия (14 мая 2018 г.), Узбекистан и Куба (11 декабря 2020 г.).