Иран задержал два танкера в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе два нефтяных танкера с иностранными экипажами на борту. Об этом 5 февраля сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

По версии иранской стороны, суда перевозили «более миллиона литров контрабандного топлива». Информация о гражданстве членов экипажей и том, под каким флагом шли танкеры, пока не обнародована.

В общей сложности 15 членов экипажа переданы иранским правоохранительным органам, они предстанут перед судом.

Цены на топливо в Иране — одни из самых низких в мире, что делает контрабанду сырья в другие страны особенно прибыльной.

Катера Ирана пытались взять на абордаж танкер США

Ранее, 3 февраля, агентство Reuters и газета The Wall Street Journal сообщили, что шесть вооруженных катеров Ирана приблизились к танкеру Stena Imperative, шедшему под американским флагом в Ормузском проливе примерно в 30 км к северу от Омана.

С иранских катеров последовал приказ команде танкера остановить двигатель и подготовиться к абордажу, однако Stena Imperative ускорился, продолжив движение — впоследствии при сопровождении военного корабля США.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном. По этому морскому маршруту транспортируется около пятой части мировой добычи нефти. В июне 2025 года представитель командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции грозил заблокировать Ормузский пролив в случае нападения со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, переговоры между Ираном и США по ядерной программе пройдут в столице Омана — Маскате. Встреча запланирована на пятницу и должна начаться около 10:00 по местному времени (06:00 по Гринвичу).