Иран ввел в обращение крупнейшую банкноту в истории

— Новая банкнота выполнена в розовом цвете. На лицевой стороне изображена мечеть Джаме в Йезде, построенная в IX веке, а на оборотной стороне — 2500-летняя крепость Бам. Теперь это самая крупная банкнота в обращении, она заменила банкноту номиналом 5 млн риалов ($3,8), выпущенную в начале февраля, — говорится в материале.

У банкоматов фиксируются большие очереди, а наличные средства быстро заканчиваются из-за опасений сбоев электронных систем. Поводом для тревог стали удары по инфраструктуре, включая повреждение здания одного из крупнейших государственных банков Ирана Сепах.

Центральный банк Ирана заявил, что выпуск новой банкноты необходим для обеспечения доступа населения к наличным деньгам. При этом регулятор подчеркнул: основными инструментами расчетов остаются электронные системы — банковские карты, мобильный и интернет-банкинг.

Ранее стало известно, что Иран повышает минимальную зарплату на 60%.