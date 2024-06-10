Иран утвердил шесть кандидатов на пост президента

Совет стражей Ирана, осуществляющий надзор за выборами и законодательством, утвердил шесть кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах, которые состоятся в конце июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Список одобренных кандидатов объявил по государственному телевидению пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами.

Из 20 кандидатур Советом были отобраны шестеро:

- Мохаммад Бакер Галибаф - спикер иранского парламента и бывший командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Четыре года он занимал должность спикера парламента, с 2005 по 2017 год был мэром Тегерана, а до этого — начальником полиции. Галибаф баллотировался на пост президента в 2005, 2013 и 2017 годах. На выборах 2017 года он отказался от участия в выборах в пользу Раиси, однако последний тогда проиграл Хасану Роухани.

- Саид Джалили - консерватор, который в прошлом был главным переговорщиком по ядерным вопросам и руководил офисом Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в течение четырех лет. Джалили является прямым представителем Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности страны. Он отказался от участия в выборах 2021 года в пользу Раиси, который в итоге победил.

- консервативный мэр Тегерана Алиреза Закани;

- депутат-реформатор, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Масуд Пезешкиан. 70-летний Пезешкиан, опытный депутат, проработавший пять сроков, является единственным кандидатом, представляющим умеренные и реформистские фракции политического ландшафта Ирана;

- Мостафа Пурмохаммади, сторонник жесткой линии и бывший министр внутренних дел и юстиции;

- Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми, консервативный политик, глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента.

- С объявлением окончательного списка кандидатов официально начинается их предвыборная деятельность, - сообщил пресс-секретарь избиркома.

Выборы должны состояться 28 июня. Предвыборная агитация завершится в канун выборов, 27 июня.

По сообщениям иранских СМИ, Совет дисквалифицировал бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и видного консерватора экс-спикера парламента Али Лариджани.

Первая женщина, зарегистрировавшаяся в качестве кандидата на пост президента Ирана, — бывший депутат иранского парламента Зохре Элахиян — заявила, что сняла свою кандидатуру.

Президентские выборы в Иране планировалось провести в 2025 году, но голосование было перенесено после того, как президент страны Эбрахим Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета на севере Ирана.

В воскресенье также состоялась жеребьевка для участия кандидатов в теледебатах, а также было утверждено расписание теле- и радиопрограмм, посвященных предвыборной агитации кандидатов в президенты.

Президентские дебаты будут транслироваться в прямом эфире по национальному телевидению, на которых кандидаты будут отвечать на вопросы и подробно рассказывать о своих планах управления страной. Первые дебаты запланированы на 17 июня.