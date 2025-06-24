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    23:40, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран: Удар по базе США в Катаре — ответ на агрессию Вашингтона

    В Тегеране заявили, что операция была пропорциональной и не представляла угрозы для Катара, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

    Совет нацбезопасности Ирана
    Фото: IRNA

    Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с официальным заявлением в связи с ударом по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

    Текст документа приводит информационное агентство Tasnim.

    — В ответ на дерзкий и агрессивный удар США по иранским ядерным объектам, вооруженные силы Исламской Республики нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Аль-Удейде, — говорится в заявлении.

    Совет уточнил, что количество выпущенных иранских ракет соответствует числу боеприпасов, примененных американскими силами в ходе атаки на ядерные объекты Ирана. При этом в Тегеране подчеркивают, что цель была выбрана с учетом удаленности от жилых районов и городской инфраструктуры Катара.

    — Эта операция не несла никакой угрозы для дружественного нам Государства Катар и его народа. Иран по-прежнему привержен сохранению теплых и исторических отношений с Дохой, — заявили в Совете национальной безопасности.

    Иранская сторона подчеркнула, что действия Тегерана были осуществлены в рамках права на самооборону и являются «зеркальным ответом» на агрессию, как предписано международным правом.

    Напомним, в понедельник вечером Ирана осуществил удары по американской базе аль-Удейд, расположенной в Катаре.

    Теги:
    Катар Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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