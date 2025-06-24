Иран: Удар по базе США в Катаре — ответ на агрессию Вашингтона

Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с официальным заявлением в связи с ударом по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Текст документа приводит информационное агентство Tasnim.

— В ответ на дерзкий и агрессивный удар США по иранским ядерным объектам, вооруженные силы Исламской Республики нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Аль-Удейде, — говорится в заявлении.

Совет уточнил, что количество выпущенных иранских ракет соответствует числу боеприпасов, примененных американскими силами в ходе атаки на ядерные объекты Ирана. При этом в Тегеране подчеркивают, что цель была выбрана с учетом удаленности от жилых районов и городской инфраструктуры Катара.

— Эта операция не несла никакой угрозы для дружественного нам Государства Катар и его народа. Иран по-прежнему привержен сохранению теплых и исторических отношений с Дохой, — заявили в Совете национальной безопасности.

Иранская сторона подчеркнула, что действия Тегерана были осуществлены в рамках права на самооборону и являются «зеркальным ответом» на агрессию, как предписано международным правом.

Напомним, в понедельник вечером Ирана осуществил удары по американской базе аль-Удейд, расположенной в Катаре.