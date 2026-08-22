Иран разрешил иракским нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив

Тегеран предоставил специальные разрешения на проход ряда иракских нефтяных танкеров через Ормузский пролив на фоне сохраняющихся ограничений судоходства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Иран разрешил нескольким нефтяным танкерам Ирака пройти через Ормузский пролив после неоднократных обращений Багдада с просьбой обеспечить экспорт иракской нефти через этот морской маршрут. Об этом сообщает агентство IRNA.

Выдача специальных разрешений иракским танкерам была одним из основных вопросов, поднятых Багдадом во время недавнего визита председателя парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа в Ирак.

Иракская сторона просила учитывать особое положение страны и ее зависимость от экспорта нефти через Ормузский пролив.

По данным агентства, Иран в течение последних шести месяцев уже предоставлял отдельным иракским танкерам разрешения на проход. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что возможность безопасного прохода также предоставлялась судам Китая, России и Пакистана.

Iran grants permission for a number of Iraqi oil tankers to pass through Hormuz https://t.co/HpA8sb2gwX https://t.co/HpA8sb2gwX — Reuters (@Reuters) August 22, 2026

До начала конфликта Ирак экспортировал около 3,5 млн баррелей нефти в сутки, более 3,3 млн из которых отгружались из Басры и проходили через Ормузский пролив. Около 90% годового бюджета страны зависит от доходов от экспорта нефти.

С марта по июнь экспорт иракской нефти сократился более чем на 85%, а ежемесячные нефтяные доходы упали примерно с $7 млрд до менее $1,5 млрд.

В июле через южные терминалы Ирак экспортировал около 35,5 млн баррелей, это примерно треть от докризисного уровня.

Багдад также работает над расширением альтернативных маршрутов экспорта через турецкий Джейхан, сирийский Банияс и иорданскую Акабу. Однако большая часть экспортной нефти Ирака добывается на юге страны, а существующая инфраструктура пока не позволяет заменить маршрут через Ормузский пролив.

Ранее мы сообщали, что Ирак намерен восстановить добычу нефти на юге до 3 млн баррелей в день.

Весной Ирак начал экспорт нефти через Сирию в обход Ормузского пролива, а также восстановил ключевой сухопутный маршрут с Сирией, который был закрыт 13 лет.

Ранее сообщалось, что ключевой нефтяной терминал Ирана возобновил работу после 25-дневной остановки.