Ирак намерен восстановить добычу нефти на юге до 3 млн баррелей в день

Иракские власти намерены восстановить уровень добычи нефти в более чем 3 млн баррелей в сутки на месторождениях в южной части страны в период, не превышающий двух месяцев. Об этом заявил официальный представитель иракского министерства нефти Салим Фархуд, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Наращивание экспортной мощности, а также возвращение танкеров к обычному графику движения будут происходить параллельно с производственными операциями, поэтому точные сроки определить очень сложно, но процесс не будет длительным, — отметил Фархуд, слова которого привело агентство INA.

По его словам, Ирак, возможно, «вернется к прежним уровням добычи, превышающим 3 млн баррелей в день, на южных месторождениях в течение одного-двух месяцев».

Официальный представитель добавил, что сейчас «министерство сосредоточено на возобновлении работы на месторождениях, содержащих попутный газ». Фархуд пояснил, что это связано с тем, что попутный газ «сейчас особенно необходим для производства электроэнергии и удовлетворения потребностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства».