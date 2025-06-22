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    09:22, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран продолжит обогащать уран — агентство по атомной энергии страны

    Агентство по атомной энергии Ирана заявило, что не намерено прекратить обогащение урана после атаки США на заводы в Натанзе и Фордо, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Fordow Fuel Enrichment Plant
    Фото: Deccan Herald's official X account

    В заявлении агентства, которое цитирует Reuters, говорится, что Иран не допустит остановки «промышленного развития страны», под которым подразумевается его ядерная инфраструктура.

    Также агентство заявило, что считает действия США нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, и обвинило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в попустительстве.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

    Теги:
    Уран Иран Ядерное оружие
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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