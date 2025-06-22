Иран продолжит обогащать уран — агентство по атомной энергии страны

В заявлении агентства, которое цитирует Reuters, говорится, что Иран не допустит остановки «промышленного развития страны», под которым подразумевается его ядерная инфраструктура.

Также агентство заявило, что считает действия США нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, и обвинило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в попустительстве.

Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.