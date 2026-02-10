РУ
    18:30, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Иран предложил создать Организацию свободных экономических зон ЕАЭС

    Генеральный директор департамента экономической координации МИД Ирана Мохаммад Реза Назери выступил с инициативой создания специализированной Организации по сотрудничеству свободных экономических зон (СЭЗ) стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает агентство Kazinform. 

    Фото: gov.kz

    Это предложение направлено на более глубокую интеграцию экономик региона и максимальное использование потенциала торговых преференций.

    Назери подчеркнул, что в рамках свободных зон импорт, экспорт и реэкспорт товаров могут осуществляться с минимальными таможенными пошлинами, что значительно снижает издержки бизнеса.

    Как пишет IRNA, в иранских СЭЗ уже действуют законы, поощряющие и защищающие иностранных инвесторов. Среди ключевых стимулов:

    • Налоговые каникулы сроком от 5 до 10 лет;
    • Гарантии сохранности основного капитала и вывода прибыли;
    • Упрощенный режим ввода и вывода инвестиций.

    Ранее страны ЕАЭС приняли решение о беспошлинном ввозе сахара-сырца и медного сырья. 

    Иран ЕАЭС Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
