Иран предложил создать Организацию свободных экономических зон ЕАЭС
Генеральный директор департамента экономической координации МИД Ирана Мохаммад Реза Назери выступил с инициативой создания специализированной Организации по сотрудничеству свободных экономических зон (СЭЗ) стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает агентство Kazinform.
Это предложение направлено на более глубокую интеграцию экономик региона и максимальное использование потенциала торговых преференций.
Назери подчеркнул, что в рамках свободных зон импорт, экспорт и реэкспорт товаров могут осуществляться с минимальными таможенными пошлинами, что значительно снижает издержки бизнеса.
Как пишет IRNA, в иранских СЭЗ уже действуют законы, поощряющие и защищающие иностранных инвесторов. Среди ключевых стимулов:
- Налоговые каникулы сроком от 5 до 10 лет;
- Гарантии сохранности основного капитала и вывода прибыли;
- Упрощенный режим ввода и вывода инвестиций.
Ранее страны ЕАЭС приняли решение о беспошлинном ввозе сахара-сырца и медного сырья.