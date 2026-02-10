Иран предложил создать Организацию свободных экономических зон ЕАЭС

Это предложение направлено на более глубокую интеграцию экономик региона и максимальное использование потенциала торговых преференций.

Назери подчеркнул, что в рамках свободных зон импорт, экспорт и реэкспорт товаров могут осуществляться с минимальными таможенными пошлинами, что значительно снижает издержки бизнеса.

Как пишет IRNA, в иранских СЭЗ уже действуют законы, поощряющие и защищающие иностранных инвесторов. Среди ключевых стимулов:

Налоговые каникулы сроком от 5 до 10 лет;

Гарантии сохранности основного капитала и вывода прибыли;

Упрощенный режим ввода и вывода инвестиций.

Ранее страны ЕАЭС приняли решение о беспошлинном ввозе сахара-сырца и медного сырья.