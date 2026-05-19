Иран потребовал снятия морской блокады и вывода сил США

Тегеран обозначил свои ключевые требования в рамках переговоров с Вашингтоном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади представил 19 мая членам парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике доклад о ходе переговоров с США. Об этом сообщает агентство IRNA.

В ходе заседания министр подчеркнул, что Тегеран сохраняет приверженность своим принципам и национальным интересам, включая право на развитие мирной ядерной программы и обогащение урана.

Представленный Тегераном пакет предложений предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие американской морской блокады, освобождение замороженных иранских активов, отмену всех односторонних санкций и резолюций Совета Безопасности ООН, а также вывод американских сил из районов вокруг Исламской республики.

Иранская сторона также требует компенсации ущерба, нанесенного в ходе последних военных конфликтов с США и Израилем. Эти средства пойдут на восстановление республики.

В ходе заседания депутаты парламента задали представителям МИД вопросы по переговорам и региональной ситуации, а также обсудили итоги недавней встречи глав МИД стран БРИКС в Индии и визит министра внутренних дел Пакистана в Тегеран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отложил возобновление ударов по Ирану после получения нового предложения от Тегерану. Он выразил надежду на достижение соглашения по иранской ядерной программе.

Как сообщают СМИ, условия, озвученные Ираном, практически не отличаются от предыдущих требований, которые Трамп ранее отверг как неприемлемые.