Иран не будет подписывать меморандум с США 14 июня

Иран не подпишет совместный с США меморандум о начале урегулирования войны 14 июня, заявили в МИД Ирана, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Иран отказался подписывать совместный с США меморандум о начале урегулирования войны в воскресенье, 14 июня, как это ранее допускал американский президент Дональд Трамп, которому в этот день исполняется 80 лет. Об этом заявил накануне спикер иранского МИДа Эсмаил Багаи.

— Что касается точной даты подписания меморандума о взаимопонимании, нам следует подождать. Хотя это не произойдет завтра, вероятность, что соглашение будет подписано в ближайшие дни, не исключена. Тем не менее, ввиду нестабильности противоположной стороны, мы должны проявлять осторожность в любых высказываниях по поводу этого процесса, — приводит заявление представителя МИД иранское агентство Tasnim.

По словам Багаи, документ должен будет положить конец боевым действиям, при этом вопрос ядерной программы Ирана на этом этапе обсуждаться не будет.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что соглашение с США о прекращении боевых действий в Иране близится к заключению и предусматривает открытие Ормузского пролива. По его словам, переговоры по иранской ядерной программе начнутся позднее.