Иран направил срочное письмо в СБ ООН

В направленном письме постоянный представитель Ирана при ООН подверг резкому осуждению заранее спланированные агрессивные действия Соединённых Штатов Америки.

«Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти заранее спланированные агрессивные действия, совершенные без какого-либо провокационного повода. Указанные акты являются продолжением масштабной военной операции, проведенной израильским режимом 13 июня против мирных ядерных объектов и установок Ирана», — сказано в тексте.

Высокопоставленный представитель ИРИ выступил с требованием о немедленном проведении чрезвычайного заседания СБ ООН и осуждении данных нападений в предельно жёсткой форме.

Напомним, США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной.

Как Иран отреагировал на удары США по ядерным объектам, читайте здесь.