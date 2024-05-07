Иран начнет строительство ядерного реактора АЭС «Карун» этой осенью

Иран планирует начать строительство «ядерного острова» АЭС «Карун» на юго-западе страны осенью 2024 года. Об этом заявил глава Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на правительство Ирана.

Начало строительства «ядерного острова» «Карон» намечено на осень этого года, оно начнется с заливки бетона так называемого ядерного острова — неофициального термина, обозначающего комплекс зданий и сооружений, которые обеспечивают эксплуатацию и функционирование ядерного реактора атомного энергоблока.

Это, в свою очередь, положит старт строительству не только самого реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС.

— С божьей помощью, в этомм году будет осуществлена первая заливка бетона «ядерного острова» АЭС «Карун»… Надеюсь, что это произойдет осенью, — заявил Эслами в интервью иранскому телеканалу SNN TV.

Сейчас на АЭС «Карун» ведется подготовка к запуску строительства, происходит легализация земельной собственности, установка ограждений, обустройство площадки, оборудование цеха и начало исполнительных работ по строительству ядерного острова.

Проект строительства двух реакторов для атомной электростанции «Карун», которая также известна как Дарховинская АЭС был заключен с французской компанией Framatome в 1970-х годах, однако после победы Исламской революции в Иране проект был заброшен.

В октябре 2023 года глава ОАЭИ объявил, что Иран начал строить новую атомную станцию «Карун», мощность которой составит не менее 300 МВт.

В феврале сообщалось о завершении первого этапа строительства, тогда была завершена площадка для ее сооружения АЭС.

Эслами считает, что строительство электростанции «Карун» позволит компенсировать 50-летнее отставание Ирана в производстве атомной энергии.

Иран планирует построить пять АЭС в своей прибрежной полосе к 2041 году. Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере.

В понедельник в Иран прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси для встречи с иранскими властями для переговоров по ядерной программе Тегерана, а также для участия в первой Международной конференции по ядерной науке и технологиям в Исфахане.

В числе иностранных гостей конференции — аккредитованные в Иране послы зарубежных стран, включая главу дипмиссии Саудовской Аравии.

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Визит состоялся в период обострения региональной напряженности и критики Ирана со стороны МАГАТЭ за отсутствие сотрудничества в проведении инспекций и других нерешенных вопросах.

— Страна готова противостоять доминированию высокомерных стран в области ядерной энергетики», — заявил Мохаммад Эслами на конференции. — Мы готовы бороться с доминированием некоторых стран, передавать наши технологии другим странам.

Комментарии прозвучали на фоне обвинений некоторых западных стран и их союзников в адрес мирного характера иранской ядерной энергетической программы, поскольку они утверждают, что она отклонилась в сторону «военных целей».

Исламская Республика отвергает эти обвинения, подчеркивая, что ядерная доктрина страны запрещает милитаризацию ее ядерной деятельности по религиозным и моральным соображениям.

Мохаммад Эслами, выступая на заседании кабинета министров в среду, подчеркнул, что Иран не ввел никаких ограничений на въезд инспекторов МАГАТЭ и продолжает взаимодействовать с Агентством по вопросам гарантий.

Он отметил предстоящий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран как свидетельство продолжающегося диалога и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, сообщает Tehran Times.

— Более чем 130 инспекторам разрешено осуществлять свою деятельность в Иране, — заявил Эслами, подчеркнув приверженность Ирана прозрачности и соблюдению установленных протоколов инспекций

В апреле глава ОАЭИ заявил, что Иран достиг 150 научных и технологических достижений в ядерной области за минувший иранский календарный год, завершившийся 19 марта.