Иран и Оман согласовали временный маршрут через Ормузский пролив

Переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив привели к первым практическим договоренностям между Ираном и Оманом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Иран и Оман договорились создать временный судоходный коридор через Ормузский пролив и совместно приступить к разминированию водного пути. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров глав МИД двух стран Аббаса Арагчи и Бадра аль-Бусаиди во вторник в Тегеране, об этом сообщает агентство IRNA.

Договоренности предусматривают поэтапное восстановление безопасного судоходства с соблюдением суверенных прав двух прибрежных государств.

#Joint_Statement between the Sultanate of Oman and The Islamic Republic of Iran ، following the consultations between the Foreign Ministers of the Sultanate of Oman and The Islamic Republic of Iran .



His Excellency Foreign Minister Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi paid… pic.twitter.com/3LPDUEpNl2 — وزارة الخارجية (@FMofOman) August 25, 2026

По словам заместителя главы МИД Ирана Казема Гарибабади, суда, следующие из Оманского залива в Персидский залив, будут проходить исключительно через территориальные воды Ирана. Обратный маршрут проляжет через иранские и оманские воды. Ширина временного коридора составит 7 морских миль, или около 11,3 километра.

— Согласованный с Оманом транзитный маршрут является временным, — заявил иранский дипломат в эфире государственного телевидения.

В течение следующих 30–60 дней стороны намерены провести технические переговоры о создании постоянного судоходного коридора. Им также предстоит согласовать механизм обмена информацией, управления движением судов и предоставления навигационных и охранных услуг.

При этом Тегеран пока не считает Ормузский пролив открытым для полноценного судоходства. Иран связывает его безопасное возобновление с выполнением Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня, включая смягчение санкций и размораживание иранских активов.

Переговоры проходят на фоне сохраняющихся рисков для судоходства.

Во вторник нефтяной танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда примерно в 17 км от оманского района Аш-Шишах у входа в пролив.

До начала конфликта в феврале через Ормузский пролив перевозилось около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа. В настоящее время движение большинства коммерческих судов по этому маршруту приостановлено.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива.