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    Иран и Оман согласовали временный маршрут через Ормузский пролив

    Переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив привели к первым практическим договоренностям между Ираном и Оманом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Иран и Оман согласовали временный маршрут через Ормузский пролив
    Фото: IRNA

    Иран и Оман договорились создать временный судоходный коридор через Ормузский пролив и совместно приступить к разминированию водного пути. Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам переговоров глав МИД двух стран Аббаса Арагчи и Бадра аль-Бусаиди во вторник в Тегеране, об этом сообщает агентство IRNA.

    Договоренности предусматривают поэтапное восстановление безопасного судоходства с соблюдением суверенных прав двух прибрежных государств.

    По словам заместителя главы МИД Ирана Казема Гарибабади, суда, следующие из Оманского залива в Персидский залив, будут проходить исключительно через территориальные воды Ирана. Обратный маршрут проляжет через иранские и оманские воды. Ширина временного коридора составит 7 морских миль, или около 11,3 километра.

    — Согласованный с Оманом транзитный маршрут является временным, — заявил иранский дипломат в эфире государственного телевидения.

    В течение следующих 30–60 дней стороны намерены провести технические переговоры о создании постоянного судоходного коридора. Им также предстоит согласовать механизм обмена информацией, управления движением судов и предоставления навигационных и охранных услуг.

    При этом Тегеран пока не считает Ормузский пролив открытым для полноценного судоходства. Иран связывает его безопасное возобновление с выполнением Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня, включая смягчение санкций и размораживание иранских активов.

    Переговоры проходят на фоне сохраняющихся рисков для судоходства.

    Во вторник нефтяной танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда примерно в 17 км от оманского района Аш-Шишах у входа в пролив.

    До начала конфликта в феврале через Ормузский пролив перевозилось около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа. В настоящее время движение большинства коммерческих судов по этому маршруту приостановлено.

    Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о полном разминировании Ормузского пролива.

    В мире Оман Иран Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор