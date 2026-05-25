Иран достиг договоренностей с США по ряду ключевых вопросов

Тегеран сообщил о прогрессе в переговорах с Вашингтоном, однако подчеркнул, что подписание соглашения пока не является неизбежным, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил на еженедельном брифинге в понедельник, что стороны «пришли к заключению по значительной части обсуждаемых тем» в рамках переговоров о прекращении войны и возможном меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США.

— Верно говорить, что мы достигли понимания по большой части обсуждаемых вопросов. Но утверждать, что подписание соглашения неизбежно — никто не может, — заявил Багаи, обвинив Вашингтон в изменении позиций в ходе переговоров.

По его словам, на нынешнем этапе основной акцент переговоров сделан на прекращении войны, тогда как детали ядерной программы пока не обсуждаются. Багаи отметил, что обсуждение ядерного вопроса и запасов высокообогащенного урана возможно только после окончательного утверждения меморандума и выполнения США своих обязательств, включая снятие санкций и разморозку иранских активов.

Iran: Negotiations Focused on Ending War, Not Nuclear Enrichment



Iran's Foreign Ministry spokesperson stated that the current negotiations with the US are solely focused on ending the war, with no discussions on nuclear enrichment at this stage.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что у Тегерана «нет никаких гарантий» выполнения будущих обязательств со стороны США. Он добавил, что изменения последних недель стали возможны благодаря посредническим усилиям Пакистана и других государств.

Комментируя продолжающиеся контакты между Вашингтоном и Тегераном, Багаи заявил, что Израиль может попытаться «подорвать» переговорный процесс, а призывы к военным действиям могут оказывать влияние на американские власти.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть достигнуто «уже сегодня».

Одновременно агентство Fars сообщило о переизбрании одного из ключевых участников переговорного процесса Мохаммеда Багера Галибафа спикером парламента Ирана на седьмой срок подряд.

