    Иран достиг договоренностей с США по ряду ключевых вопросов

    Тегеран сообщил о прогрессе в переговорах с Вашингтоном, однако подчеркнул, что подписание соглашения пока не является неизбежным, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

    Фото: IRNA

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил на еженедельном брифинге в понедельник, что стороны «пришли к заключению по значительной части обсуждаемых тем» в рамках переговоров о прекращении войны и возможном меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США.

    — Верно говорить, что мы достигли понимания по большой части обсуждаемых вопросов. Но утверждать, что подписание соглашения неизбежно — никто не может, — заявил Багаи, обвинив Вашингтон в изменении позиций в ходе переговоров.

    По его словам, на нынешнем этапе основной акцент переговоров сделан на прекращении войны, тогда как детали ядерной программы пока не обсуждаются. Багаи отметил, что обсуждение ядерного вопроса и запасов высокообогащенного урана возможно только после окончательного утверждения меморандума и выполнения США своих обязательств, включая снятие санкций и разморозку иранских активов.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что у Тегерана «нет никаких гарантий» выполнения будущих обязательств со стороны США. Он добавил, что изменения последних недель стали возможны благодаря посредническим усилиям Пакистана и других государств.

    Комментируя продолжающиеся контакты между Вашингтоном и Тегераном, Багаи заявил, что Израиль может попытаться «подорвать» переговорный процесс, а призывы к военным действиям могут оказывать влияние на американские власти.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть достигнуто «уже сегодня».

    Одновременно агентство Fars сообщило о переизбрании одного из ключевых участников переговорного процесса Мохаммеда Багера Галибафа спикером парламента Ирана на седьмой срок подряд.

    Ранее мы сообщали, что США и Иран приблизились к соглашению: что известно о возможной сделке.

    Арсен Утешев
    Автор