Иран должен немедленно прекратить удары по соседним странам — Совбез ООН

Документ, предложенный Бахрейном от имени Совета по сотрудничеству стран Залива, поддержали 13 членов СБ, два — Россия и Китай — воздержались.

В резолюции, соавторами которой, как заявил представитель Бахрейна, выступили 135 государств, содержится требование к Ирану немедленно прекратить удары по соседним странам. Эти действия Исламской Республики авторы документа называют нарушением международного права и серьезной угрозой международной безопасности.

В документа также «осуждаются любые действия или угрозы Ирана, направленные на закрытие, препятствование или иное вмешательство в международное судоходство через Ормузский пролив».

Джамал Фарес Альроваи, постоянный представитель Бахрейна в ООН заявил, что принятие резолюции отражает ключевую роль стран Персидского залива в мировой экономике.

— Именно поэтому обеспечение безопасности этого региона — это не просто региональный вопрос, а общая международная ответственность, тесно связанная со стабильностью мировой экономики и энергетической безопасностью. Международное сообщество твердо намерено отвергнуть эти иранские нападения на суверенные государства, которые угрожают стабильности народов, особенно в регионе, имеющем стратегическое значение для мировой экономики, энергетики, безопасности и безопасности мировой торговли, — заявил он.

Россия предложила свой собственный проект резолюции, в которой осуждаются все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также призыв ко всем сторонам прекратить насилие.

Однако этот проект не набрал нужного числа голосов. За него проголосовали лишь четыре делегации — сама Россия, Китай, Пакистан и Сомали; две страны высказались против и девять — воздержались.

После голосования посол Ирана в ООН Амир-Саид Иравани выступил перед Советом, выразив «глубокое сожаление» по поводу принятия резолюции, сообщает Al Jazeera.

— Это крайне прискорбный день для Совета Безопасности и для международного сообщества. Принятие сегодняшнего решения является серьезным ударом по авторитету Совета и оставляет неизгладимое пятно на его репутации», — сказал Иравани.

Он также заявил, что с момента начала атаки США и Израиля 28 февраля погибло более 1348 мирных жителей и более 17 000 получили ранения.

По его словам, также повреждено более 19 000 гражданских объектов, включая жилые дома и больницы.

Ранее постоянный представитель ОАЭ в ООН заявил, что Иран выпустил по территории страны около 270 ракет и порядка 1500 беспилотников.