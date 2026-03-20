Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты — Нетаньяху

— В ходе операции «Восходящий лев» (в июне — прим.ред.) мы уничтожили ракеты и большую часть ядерной инфраструктуры. Но сейчас мы уничтожаем заводы, которые производят компоненты для этих ракет и для создания ядерного оружия, которое они пытаются произвести. Мы уничтожаем их промышленную базу так, как никогда раньше, — заявил он.

Израиль не втягивал США в конфликт с Ираном

Нетаньяху также прокомментировал участие США в ближневосточном конфликте. По его словам, утверждения о том, что Израиль якобы втянул США в противостояние с Ираном, не соответствуют действительности, пишет The Times of Israel.

— Неужели кто-то всерьез думает, что кто-то может указывать президенту Трампу, что делать? Да ладно. Президент Трамп всегда принимает решения, исходя из того, что, по его мнению, хорошо для Америки, и, добавлю, я считаю, что это также хорошо для будущих поколений, — сказал он.

Трамп попросил Израиль не наносить удары по нефтегазовым объектам Ирана

Премьер-министр Израиля высказался и по поводу недавней атаки на газовое месторождение «Южный Парс», подчеркнув, что американский лидер просил его не наносить удары по нефтегазовым объектам Ирана.

— Скажу две вещи. Факт номер один: Израиль действовал в одиночку против газового комплекса. Факт номер два: президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздерживаемся, — отметил он.

Альтернатива Ормузскому проливу

На пресс-конференции Нетаньяху затронул ситуацию вокруг Ормузского пролива, который фактически заблокирован с начала конфликта, предложив альтернативу этому жизненно важному мировому водному пути.

— Вместо того чтобы прокладывать нефтепроводы через узкие места Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов для транспортировки нефти, достаточно проложить нефте- и газопроводы на запад через Аравийский полуостров прямо до Израиля, до наших средиземноморских портов, и таким образом навсегда избавиться от этих узких мест. Это вполне возможно, — сказал он.

Напомним, ранее Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети, в котором сообщил, что США не знали об ударе Израиля по крупному иранскому газовому месторождению Южный Парс.