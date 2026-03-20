    11:41, 20 Март 2026 | GMT +5

    Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты — Нетаньяху

    Премьер-министр Израиля заявил об этом на своей первой пресс-конференции с момента начала американо-израильской кампании против Ирана 28 февраля, передает агентство Kazinform. 

    Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты — Нетаньяху
    Фото: Anadolu

    — В ходе операции «Восходящий лев» (в июне — прим.ред.) мы уничтожили ракеты и большую часть ядерной инфраструктуры. Но сейчас мы уничтожаем заводы, которые производят компоненты для этих ракет и для создания ядерного оружия, которое они пытаются произвести. Мы уничтожаем их промышленную базу так, как никогда раньше, — заявил он.

    Израиль не втягивал США в конфликт с Ираном 

    Нетаньяху также прокомментировал участие США в ближневосточном конфликте. По его словам, утверждения о том, что Израиль якобы втянул США в противостояние с Ираном, не соответствуют действительности, пишет The Times of Israel

    — Неужели кто-то всерьез думает, что кто-то может указывать президенту Трампу, что делать? Да ладно. Президент Трамп всегда принимает решения, исходя из того, что, по его мнению, хорошо для Америки, и, добавлю, я считаю, что это также хорошо для будущих поколений, — сказал он. 

    Трамп попросил Израиль не наносить удары по нефтегазовым объектам Ирана

    Премьер-министр Израиля высказался и по поводу недавней атаки на газовое месторождение «Южный Парс», подчеркнув, что американский лидер просил его не наносить удары по нефтегазовым объектам Ирана. 

    — Скажу две вещи. Факт номер один: Израиль действовал в одиночку против газового комплекса. Факт номер два: президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздерживаемся, — отметил он. 

    Альтернатива Ормузскому проливу 

    На пресс-конференции Нетаньяху затронул ситуацию вокруг Ормузского пролива, который фактически заблокирован с начала конфликта, предложив альтернативу этому жизненно важному мировому водному пути.

    — Вместо того чтобы прокладывать нефтепроводы через узкие места Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов для транспортировки нефти, достаточно проложить нефте- и газопроводы на запад через Аравийский полуостров прямо до Израиля, до наших средиземноморских портов, и таким образом навсегда избавиться от этих узких мест. Это вполне возможно, — сказал он. 

    Напомним, ранее Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети, в котором сообщил, что США не знали об ударе Израиля по крупному иранскому газовому месторождению Южный Парс. 

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
