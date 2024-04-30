Ипотеки «Наурыз» и «Отау». Что выбрать?

Этой весной в Казахстане стартовали сразу две новые ипотечные программы – «Отау» и «Наурыз». По данным Отбасы банка, по республике зарегистрировано 22 853 успешных заявок по программе «Отау» и 2 336 по программе «Наурыз». При этом последняя, по прогнозам специалистов, стремительно набирает интерес у казахстанцев. Каковы условия новых ипотечных программ, чем они отличаются, а в чем похожи, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Льготная ипотека для работающей молодежи

Ипотечная программа «Отау» стартовала 1 марта и продлится до 30 апреля включительно. Заявки на участие принимаются на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Она ориентирована на обеспечение жильем работающей молодежи, молодых семей и вкладчиков Отбасы банка. Эту программу создавали с намерением охватить как можно больше казахстанцев в возрасте до 35 лет. На ее финансирование каждый год будут направлять порядка 150 млрд тенге, этого хватит на 7 тысяч займов. Программу запустили в стране на 7 лет. За этот период планируется решить жилищный вопрос 50 тысяч молодых граждан.

Алгоритм начинается с подачи заявки, после на сайте otbasybank.kz автоматически формируется список участников. В него входят те, кто набирает больше всего баллов.

За что начисляются баллы?

- за размер вознаграждения по вкладу - 5 баллов за каждые 1 000 тенге;

- за срок вклада – 5 баллов за каждый год действия вклада;

- за наличие зарегистрированного брака – 10 баллов;

- за наличие детей – 50 баллов вне зависимости от количества.

Приоритет для включения в список участников отдается тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления, как и во многих программах банка. Далее, в течение 40 рабочих дней можно подать кредитную заявку. При положительном одобрении займа, участник программы должен найти жилье в течение полугода и выкупить его согласно требованиям.

По программе «Отау» можно в рамках одного кредита взять деньги на покупку жилья и на ремонт. Но максимальная сумма кредита не должна превышать 30 млн тенге для городов Алматы, Астана и 18 млн тенге для остальных регионов. Сумма займа на ремонт должна составлять не более 30% от общей суммы кредита.

Условия займа программы «Отау»:

- от 20% - первоначальный взнос;

- 9% (ГЭСВ от 9,2%) - ставка по кредиту;

- до 19 лет - срок кредита.

Кто может стать участниками программы «Отау»?

· Действующие вкладчики Отбасы банка:

· Имеющие депозит в Отбасы банке со сроком не менее 18 месяцев;

· Вкладчики, имеющие на сберегательном счете минимальную сумму накоплений не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки;

· Участники в возрасте от 18 до 63 лет включительно;

· Отсутствие своей недвижимости (квартиры, дома, коммерческой недвижимости, земельного участка любого целевого назначения) в течение последних 5 лет;

· Наличие постоянной прописки в городах Астана и Алматы.

Важно, что вкладчики других депозитов, кроме тарифа «Баспана», не могут участвовать в программе. Для этого им нужно поменять тарифный план на этапе кредитной заявки.

По данным пресс-службы Отбасы банка, количество поданных заявок на программу «Отау» достигло 30 498, из которых одобрено 22 853 займа, то есть 75%. Это хороший показатель эффективности программы.

В чем преимущества ипотечной программы «Наурыз»

В середине марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запустить новую ипотечную программу, так как условия по программе «Отау» для многих казахстанцев оказались недостижимыми.

В Отбасы банке запустили программу на пять дней раньше, чтобы как можно больше казахстанцев подали свои заявки. Срок приема заявок продлится два месяца, до 30 июня включительно. Условия программы схожие с «Отау», однако более гибкие для жителей регионов страны, а также для социально уязвимой категории населения. Также она подходит для работающей молодежи, молодых семей, получателей жилищных выплат, вкладчиков Отбасы банка, жителей моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов.

Эта ипотечная программа рассчитана на 8 лет. Всего за этот период планируется охватить и обеспечить собственным жильем 68 тысяч казахстанцев. По прогнозам банка, уже в этом году новоселье смогут отметить 12 тысяч человек.

- Банк ежегодно в течение 8 лет будет выпускать облигационные займы на общую сумму 1,7 трлн тенге. В первый год планируется выпуск в размере 300 млрд тенге, в последующие годы - по 200 млрд тенге. Привлечение планируется осуществить среди широкого круга инвесторов, которыми могут выступить банки второго уровня, страховые компании и другие инвесторы, что позволит привлечь денежные средства частного финансового сектора к решению такой важной и социально значимой задачи для государства, как обеспечение жильем граждан Казахстана, в том числе и социально уязвимых слоев населения, - говорится в сообщении «Отбасы банка».

Условия программы «Наурыз»:

- первоначальный взнос от 20%;

- ставка по кредиту для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье - 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);

- ставка по кредиту для всех категорий граждан - 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);

- срок кредита до 19 лет.

Также по кредиту можно взять деньги на ремонт приобретаемого первичного жилья. Сумма займа на ремонт не должна быть более 20% от общей суммы кредита на покупку жилья.

Как изменился рынок недвижимости из-за льготных программ

В 2024 году наблюдается снижение по общему количеству сделок в Казахстане. Январь показал 31 713 сделок, февраль – 30 534, в марте – 26 389 сделок. Как пояснили в Ассоциации риэлторов отток сделок происходит из-за запуска льготного кредитования и поэтому сформировался отложенный спрос. Однако льготные ипотечные программы касаются только определенной категории граждан, поэтому на рост цен это никак не повлияет.

- Темпы роста цен незаметно сократились и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены имеют разнонаправленные тренды. По продаже нового жилья они держатся на том же уровне как в 2023 году. По продаже вторичной недвижимости наблюдается снижение цен, - сказала советник президента саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко.

Как отмечает эксперт, что касается вторичной недвижимости, здесь рынок останется разнонаправленным, так как ипотечные программы практически не затрагивают вторичное жилье в регионах.

- Пошли проверки застройщиков, потому что долгое время они вели строительство в обход действующего законодательства. И на это никто не обращал внимания. Сегодня идут проверки и есть постановления о сносах жилья, также есть приостановленные лицензии в отношении застройщиков. Это все говорит о том, что рынок предложения будет сужаться. Принимая во внимание, что для возведения жилого комплекса требуется длительное время - не один-два месяца, есть вероятность, что такая ситуация может спровоцировать определенный тренд в сторону повышения цены за квадратный метр жилья, - прокомментировала Нина Лукьяненко.

Что выбрать?

Аналогичные условия в программах «Наурыз» и «Отау»: ранжирование по баллам; оценка платежеспособности заявителя; поиск жилья и заключение ипотечного договора.

Инфографика: Kazinform

В рамках ипотечных программ «Наурыз» и «Отау» участникам предоставляется возможность не только приобрести жилье, но и провести в нем ремонт по определенному проценту. Правило это касается именно первичного жилья от застройщика. Допустим участник покупает квартиру от застройщика в черновой отделке стоимостью 20 млн тенге, соответственно, он может в рамках этого кредита получить кредит в сумме не более 4 млн тенге по программе «Наурыз» или 6 млн по «Отау» (20% и 30% от суммы займа соответственно – прим. ред.). Прежде чем выделить средства на ремонт, банк проверяет состояние квартиры. В течение 12 месяцев, после получения кредита, участник должен подтвердить проведение ремонта, предоставив фотографии.

Важно, что общая сумма на покупку квартиры и ее ремонт не должна превышать максимальную сумму займа 36 млн тенге для Астаны и Алматы и 30 млн тенге для других регионов. То есть, если участник оформляет кредит на покупку квартиры стоимостью 36 млн тенге в Алматы, он получает максимальную сумму займа, соответственно, сумма на ремонт ему будет уже недоступна, так как он получает заем по максимальной сумме займа.

С запуском новых ипотечных программ государство пытается решить проблему недостатка собственного жилья у казахстанцев. И выбирая, куда подавать заявку, нужно оценить требуемые условия.

По мнению директора неправительственного аналитического центра Public Policy Research CenterМеруерт Махмутовой, условия ипотечных госпрограмм «Отау» и «Наурыз» довольно схожи, но предназначены для разных слоев населения.

- «Отау» больше ориентирована на работающую молодежь. По заявлению «Отбасы банка» ежегодно больше половины займов будут выделяться гражданам до 35 лет. Программа «Наурыз» упоминает социально уязвимые категории граждан, – отметила эксперт.

Итак, в ипотеке «Наурыз» меньше ограничений, чем в программе «Отау». В новой программе значительно выше максимальная сумма займа, чем в «Отау», также нет требования по прописке в Астане и Алматы. Кроме того по программе «Наурыз» срок депозита не имеет значения, то есть можно просто перечислить деньги на счет и подать заявку на займ.

В Отбасы банке сообщили, что в следующем году обе ипотеки запустят одновременно с 1 марта.