ИПН-вычеты для работающих людей с инвалидностью уточнили в Казахстане

Поднятые вопросы касались порядка налогообложения таких работников в связи с изменениями, внесенными в новый Налоговый кодекс.

В ходе обсуждения налоговой реформы в Парламенте изменения, направленные на обеспечение равных условий для всех организаций, трудоустраивающих людей с инвалидностью, изменены подходы. В частности, по предложениям депутатов в целях применения налоговой льготы по корпоративному подоходному налогу с 2026 года применяется единая доля фонда оплаты труда работников с инвалидностью 51%. То есть ранее действовавшая норма о доле 35% для специализированных организаций, в которых работают люди с инвалидностью по потере слуха, речи, зрения, исключена. Принятая норма устраняет избирательный подход к налогоплательщикам и расширяет возможности для занятости людей с инвалидностью вне зависимости от организационно-правовой формы работодателя. При этом льготы по индивидуальному подоходному налогу для самих работников с инвалидностью сохранены в полном объеме. Основная цель нормы — стимулировать работодателей к созданию и сохранению рабочих мест.

Кроме того, впервые в Налоговый кодекс была введена норма, предусматривающая дифференциацию социальных налоговых вычетов по ИПН в зависимости от группы инвалидности. Если ранее общий порог вычетов для работающих людей с инвалидностью составлял 882 МРП, то в новой редакции эта величина сохранена для лиц с инвалидностью третьей группы. Для работников с инвалидностью первой и второй групп размер вычетов увеличен до 5000 МРП.

В то же время в государственные органы начали поступать обращения с практическими вопросами применения данной нормы. В частности, если в течение календарного года у работника ухудшается состояние здоровья и инвалидность третьей группы меняется на первую или вторую либо в ситуациях снижения группы инвалидности, возникает вопрос о порядке расчета ИПН за год. В соответствии с пунктом 2 статьи 404 Налогового кодекса, социальные налоговые вычеты применяются в том календарном году, в котором возникло или имелось ранее основание для их применения.

С учетом социальной значимости данного вопроса, на заседании Проектного офиса принято решение применять социальные налоговые вычеты в размере 5000 МРП за весь календарный год в случаях изменения групп инвалидности с первой или второй на третью или наоборот.

Принятое решение направлено на дополнительную защиту доходов работающих людей с инвалидностью, снижение их налоговой нагрузки и обеспечение более справедливого подхода.

В числе наиболее часто поднимаемых вопросов также обозначена процедура и сроки выписки электронных счетов-фактур по операциям с нерезидентами после уплаты НДС в случаях, когда на лицевом счете налогоплательщика имеется переплата. По данному вопросу Комитет государственных доходов в ближайшее время планирует дать официальные разъяснения на своих информационных ресурсах.

Кроме того, по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» на заседании Проектного офиса был поднят вопрос учета расходов налогоплательщиков при закупках квазигосударственных компаний — в части приобретения товаров, работ и услуг у субъектов, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, расходы по которым не подлежат вычету по корпоративному подоходному налогу. Эта проблематика требует дополнительной проработки и внесения изменений в подзаконные акты, а также корректировки квалификационных требований к потенциальным поставщикам.

За прошедшую неделю число обращений, поступивших в госорганы и Комитет государственных доходов через call-центр и Телеграм-канал Salykbot, составило порядка 14 тыс. обращений, что на 2,1 тысячи меньше чем за предыдущие 7 дней.

Ранее депутаты Мажилиса провели заседание депутатской группы «Инклюзивный Парламент», на котором обсудили вопрос налогообложения общественных объединений лиц с инвалидностью.