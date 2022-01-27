Иорданию и страны региона накрыл снежный циклон

АММАН. КАЗИНФОРМ – Снежная буря накрыла столицу Иордании, вызвав заторы на дорогах и остановку всех предприятий на период непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Снегопад начался после обеда в среду, 26 января, когда полярный фронт начал пересекать территорию королевства, после чего к вечеру он усилился. Выпавший снег сконцентрирован в центральных регионах, включая столицу и провинцию аль-Балка. Например, в Аммане толщина выпавшего снега составила 27 сантиметров и превысила ожидаемую норму.

Как ранее прогнозировали синоптики из Arabia Weather, Иордания подвергнется сильнейшей погодной депрессии, которая продлится от 48 до 60 часов.

Между тем, власти королевства подготовились к непогоде заранее. В среду король Иордании Абдалла II посетил главный оперативный штаб Национального центра безопасности и управления кризисными ситуациями, где проверил готовность и уровень подготовки к ожидавшимся погодным условиям, передает иорданский телеканал RoyaTV.

Король заслушал в режиме онлайн брифинг Премьер-министра Бишера аль-Хасауны и губернаторов провинций, которые доложились о готовности больниц к транспортировке пациентов в экстренных случаях и наличии полевых бригад для реагирования на перебои в подаче электроэнергии.





(фото – Roya TV)

Днем ранее Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что рабочее время всех учреждений в стране 26 января завершится в полдень. Также он объявил четверг выходным днем из-за суровых погодных условий, непривычных для местного населения.

Некоторые иорданцы распространили в среду скриншот из биографии Премьер-министра, в котором указан день рождения политика – 27 января.

Шутка о дне рождения быстро распространилась в мессенджерах и социальных сетях. Пользователи предложили назвать эту воздушную депрессию «Бишер» в честь Премьер-министра, учитывая, что его день рождения совпадает с пиком холодов. Другие пользователи поздравили главу правительства с днем ​​​​рождения и поблагодарили его за выходной.

Учитывая предупреждения синоптиков и властей, большинство жителей иорданской столицы снизили интенсивность выездов в город, другая часть после завершения укороченного рабочего дня в среду направилась в супермаркеты, скупая продукты питания и предметы первой необходимости.

Несмотря на сообщения властей, в отдельных частях столицы наблюдались заторы из-за застрявших в снегу автомашин. Десятки автомобилей застряли в полночь на шоссе в международном аэропорту Аммана, после чего коммунальные службы очистили дорогу и восстановили движение.









Не обошлось и без жертв. Как сообщается, водитель, работавший в коммунальных службах городского муниципалитета, погиб в среду вечером во время работ по очистке дорог.

По прогнозам Arabia Weather, осадки продолжатся до вечера пятницы, преимущественно над горными районами, включая Амман, расположенный на уровне 980 метров над уровнем моря.

Синоптики и власти призвали граждан проявлять максимальную осторожность во время непогоды.

Непогода захлестнула и другие страны региона. На этой неделе обильные осадки вызвали перебои в Палестине, Египте, Сирии и Ливане. В странах, мало привыкшим к таким зимним условиям, немногие автомобилисты оказались готовы к движению по скользким дорогам.

Особо остро ощущается непогода в Ливане, который испытывает топливный кризис, приведший к перебоям в поставке электроэнергии и росту цен на топливо. Непогода и низкие температуры вынуждали многих сжигать отходы, пластик или даже собственную одежду, сообщает The National News.

По словам самих ливанцев, ночь на четверг стала самой холодной ночью в этом сезоне.

В Египте снег накрыл горные местности на Синайском полуострове – единственном месте, где температура опустилась ниже нуля.

Снежный шторм накрыл ряд городов Палестины, вынудив закрыться государственные учреждения, школы, университеты и предприятия. В отдельных местах уровень снега составил 20 сантиметров, передает палестинское новостное агентство WAFA.

В ночь на четверг осадки выпали и в Иерусалиме.

В Израиле снежный циклон, получивший название «Элпис», обрушился снегопадом на северные районы в среду утром, после чего непогода распространилась на юг страны. Полиция перекрыла маршрут №1, связывающий Иерусалим с Тель-Авивом и западной частью страны, передает The Times of Israel.

Израильская электрическая компания также сообщила, что энергопотребление достигло рекордно высокого уровня за ночь, когда его жители включили отопление.

(фото - The Times of Israel)

В Сирии снежный циклон накрыл обширные территории страны, власти страны объявили о пятидневных выходных.

В наиболее затруднительном положении оказались лица на северо-западе страны, живущие в палаточных лагерях. По разным оценкам, в результате пострадали более 2 тысяч человек.

Кроме того, в сирийском лагере в Кастал-Микдаде погиб ребенок после того как палатка, в которой он находился, рухнула из-за скопления снега на крыше. В провинции Алеппо двое детей 3 и 5 лет погибли из-за опрокинувшегося обогревателя, вызвавшего пожар в палатке, передает CNN.

(фото – CNN)

«Наиболее насущными потребностями являются открытие дорог для бесперебойного доступа к объектам, перемещение пострадавших в безопасные места, обеспечение средств для отопления, замена разрушенных палаток, обеспечение детей и семей готовыми блюдами и зимней одеждой», - сообщается в отчете ООН.

Также снег выпал в иракском Курдистане и Саудовской Аравии.

В Турции снегопады привели к закрытию аэропорта Стамбула, в котором провалилась крыша в одном из грузовых терминалов, а также к перекрытию основных магистралей в большей части центральной и юго-восточной Турции.

(фото – AlJazeera)