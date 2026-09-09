Иордания перехватила 18 баллистических ракет, запущенных из Ирана

Обстановка в воздушном пространстве Иордании остается напряженной на фоне регионального конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане.

уничтожили 18 из 20 баллистических ракет, запущенных из Ирана в сторону королевства. Две оставшиеся ракеты упали в безлюдных районах, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщило командование Вооруженных сил Иордании.

В районы падения обломков были направлены специализированные подразделения. Военные призвали жителей не приближаться к неопознанным предметам и фрагментам ракет, а также незамедлительно сообщать о них властям.

В заявлении отмечается, что системы наблюдения, раннего предупреждения и противовоздушной обороны Иордании продолжают работать в режиме максимальной готовности.

Witnesses have captured the moment Jordanian air defence systems intercepted a barrage of ballistic missiles fired from Iran.



Jordan says it intercepted 18 of 20 missiles, with no injuries reported. The interceptions could be seen from across the border in Syria’s Daraa. pic.twitter.com/aPgfVZjo0I — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2026

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что целью ракетного удара стала используемая американскими войсками авиабаза Муаффак ас-Салти в районе города аль-Азрак на востоке страны. По утверждению иранской стороны, атака была направлена на объекты обслуживания и размещения истребителей F-35, F-16 и F-15.

Представитель США заявил Reuters, что атака не достигла целей, а все американские военнослужащие находятся в безопасности. Независимого подтверждения заявлений Ирана о нанесенном базе ущербе нет.

Удар был нанесен после того, как Центральное командование США сообщило об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров в Персидском заливе.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Вашингтон назвал операцию ответом на две попытки КСИР атаковать баллистическими ракетами военный корабль США. Как сообщает американская сторона, экипажам танкеров позволили покинуть суда перед ударами.

КСИР, в свою очередь, заявил об атаках на 2 американских судна и 8 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через объявленный Тегераном «запретный и опасный район» Ормузского пролива.

Возобновление взаимных ударов США и Ирана усилило опасения по поводу безопасности судоходства в Персидском заливе. На этом фоне стоимость нефти марки Brent приблизилась к 100 долларам за баррель.

Атаки Ирана по военным базам в Иордании происходили и прежде на фоне войны США и Израиля против Ирана, начавшейся в феврале. Во время одного из последних ударов в июле погибли двое американских военнослужащих.

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Иран создаст особую зону контроля у Ормузского пролива.