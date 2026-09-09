Иордания перехватила 18 баллистических ракет, запущенных из Ирана
Обстановка в воздушном пространстве Иордании остается напряженной на фоне регионального конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане.
уничтожили 18 из 20 баллистических ракет, запущенных из Ирана в сторону королевства. Две оставшиеся ракеты упали в безлюдных районах, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщило командование Вооруженных сил Иордании.
В районы падения обломков были направлены специализированные подразделения. Военные призвали жителей не приближаться к неопознанным предметам и фрагментам ракет, а также незамедлительно сообщать о них властям.
В заявлении отмечается, что системы наблюдения, раннего предупреждения и противовоздушной обороны Иордании продолжают работать в режиме максимальной готовности.
Witnesses have captured the moment Jordanian air defence systems intercepted a barrage of ballistic missiles fired from Iran.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2026
Jordan says it intercepted 18 of 20 missiles, with no injuries reported. The interceptions could be seen from across the border in Syria’s Daraa. pic.twitter.com/aPgfVZjo0I
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что целью ракетного удара стала используемая американскими войсками авиабаза Муаффак ас-Салти в районе города аль-Азрак на востоке страны. По утверждению иранской стороны, атака была направлена на объекты обслуживания и размещения истребителей F-35, F-16 и F-15.
Представитель США заявил Reuters, что атака не достигла целей, а все американские военнослужащие находятся в безопасности. Независимого подтверждения заявлений Ирана о нанесенном базе ущербе нет.
Удар был нанесен после того, как Центральное командование США сообщило об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров в Персидском заливе.
CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026
Вашингтон назвал операцию ответом на две попытки КСИР атаковать баллистическими ракетами военный корабль США. Как сообщает американская сторона, экипажам танкеров позволили покинуть суда перед ударами.
КСИР, в свою очередь, заявил об атаках на 2 американских судна и 8 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через объявленный Тегераном «запретный и опасный район» Ормузского пролива.
Возобновление взаимных ударов США и Ирана усилило опасения по поводу безопасности судоходства в Персидском заливе. На этом фоне стоимость нефти марки Brent приблизилась к 100 долларам за баррель.
Атаки Ирана по военным базам в Иордании происходили и прежде на фоне войны США и Израиля против Ирана, начавшейся в феврале. Во время одного из последних ударов в июле погибли двое американских военнослужащих.
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Иран создаст особую зону контроля у Ормузского пролива.