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    Иордания перехватила 18 баллистических ракет, запущенных из Ирана

    Обстановка в воздушном пространстве Иордании остается напряженной на фоне регионального конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане. 

    Иордания перехватила 18 баллистических ракет, запущенных из Ирана
    Фото: media.defense.gov

    уничтожили 18 из 20 баллистических ракет, запущенных из Ирана в сторону королевства. Две оставшиеся ракеты упали в безлюдных районах, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщило командование Вооруженных сил Иордании.

    В районы падения обломков были направлены специализированные подразделения. Военные призвали жителей не приближаться к неопознанным предметам и фрагментам ракет, а также незамедлительно сообщать о них властям.

    В заявлении отмечается, что системы наблюдения, раннего предупреждения и противовоздушной обороны Иордании продолжают работать в режиме максимальной готовности.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что целью ракетного удара стала используемая американскими войсками авиабаза Муаффак ас-Салти в районе города аль-Азрак на востоке страны. По утверждению иранской стороны, атака была направлена на объекты обслуживания и размещения истребителей F-35, F-16 и F-15.

    Представитель США заявил Reuters, что атака не достигла целей, а все американские военнослужащие находятся в безопасности. Независимого подтверждения заявлений Ирана о нанесенном базе ущербе нет.

    Удар был нанесен после того, как Центральное командование США сообщило об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров в Персидском заливе.

    Вашингтон назвал операцию ответом на две попытки КСИР атаковать баллистическими ракетами военный корабль США. Как сообщает американская сторона, экипажам танкеров позволили покинуть суда перед ударами.

    КСИР, в свою очередь, заявил об атаках на 2 американских судна и 8 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через объявленный Тегераном «запретный и опасный район» Ормузского пролива.

    Возобновление взаимных ударов США и Ирана усилило опасения по поводу безопасности судоходства в Персидском заливе. На этом фоне стоимость нефти марки Brent приблизилась к 100 долларам за баррель.

    Атаки Ирана по военным базам в Иордании происходили и прежде на фоне войны США и Израиля против Ирана, начавшейся в феврале. Во время одного из последних ударов в июле погибли двое американских военнослужащих.

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    Иран создаст особую зону контроля у Ормузского пролива.

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Иордания
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор