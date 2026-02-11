Иордания и мусульманские страны осудили шаги Израиля на Западном берегу

Министры иностранных дел Иордании, ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Индонезии и Пакистана выступили с совместным заявлением, в котором осудили меры Израиля, направленные на расширение контроля над оккупированным Западным берегом реки Иордан и изменение его правового и административного статуса.

Joint Statement



The Foreign Ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Türkiye, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar and the Arab Republic of Egypt condemned in… pic.twitter.com/GrHLH5pzJY — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 9, 2026

В заявлении, опубликованном в понедельник, подчеркивается, что одобренные израильским кабинетом безопасности решения представляют собой грубое нарушение международного права, подрывают перспективы решения на основе двух государств и направлены на навязывание незаконного суверенитета над оккупированными палестинскими территориями.

Министры подтвердили, что Израиль не обладает суверенитетом над этими территориями, а предпринимаемые меры являются юридически ничтожными.

Главы внешнеполитических ведомств также напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН 2334, осуждающей любые израильские меры по изменению демографического состава и статуса территорий, оккупированных с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, а также о консультативном заключении Международного суда ООН 2024 года, признавшем незаконными политику и практику Израиля на оккупированных территориях.

Что произошло?

В воскресенье кабинет безопасности Израиля одобрил существенные изменения политики на оккупированном Западном берегу, направленные на углубление израильского контроля над территорией, что критики расценивают как шаг к де-факто аннексии.

Israeli cabinet moves to deepen de facto annexation and expand settlements across West Bank

Israel’s cabinet has approved a sweeping set of measures pushed by Finance Minister Bezalel Smotrich and Defense Minister Israel Katz that significantly deepen Israeli control over the… pic.twitter.com/28DKmHdsuc — The Cradle (@TheCradleMedia) February 8, 2026

Правительство Израиля решило существенно упростить правила покупки земли на Западном берегу. Ранее земельные регистры были засекречены и существовал закон, оставшийся со времени иорданского контроля, который ограничивал продажу земли немусульманам. Новые меры предусматривают открытие этих регистров для публики и отмену ряда бюрократических препятствий, что позволяет любому израильскому гражданину покупать землю напрямую так же, как в городах Израиля.

Кабинет безопасности также решил перенести ряд полномочий, связанных с планированием и строительством, из-под контроля Палестинской администрации под израильский контроль. Например, разрешения на строительство для еврейских поселений в Хевроне, в том числе вокруг комплекса Пещеры Патриархов — священного для иудеев и мусульман места, будут выдаваться не палестинскими органами, а израильскими.

Таким образом израильское правительство расширило свою надзорную и силовую власть в районах, где формально сохраняется палестинская юрисдикция (обозначенные как зоны А и B согласно соглашениям Осло), включая вопросы водных правонарушений, археологических объектов и экологических нарушений.

Фото: x.com / @academic_la

Политический контекст в Израиле

Принятие решений совпало с усилением влияния правых и ультраправых партий в составе правящей коалиции Израиля.

Известный своими крайне правыми взглядами министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, курирующий вопросы гражданского управления на Западном берегу, ранее заявлял, что действия правительства направлены на устранение, по его словам, «искусственных ограничений», мешающих развитию еврейских поселений.

Фото: x.com / @Aljarmaqnetnews

В израильских политических кругах эти шаги рассматриваются как часть курса на закрепление контроля над территорией, находящейся под израильской военной оккупацией с 1967 года.

Международная реакция

Белый дом подтвердил, что президент США выступает против формальной аннексии Западного берега и считает важным поддержание стабильности на этой территории, но в официальном заявлении не содержится прямого осуждения всех конкретных шагов, одобренных израильским кабинетом безопасности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность ситуацией, указав, что текущие решения на местах подрывают перспективы урегулирования конфликта на основе принципа двух государств и ведут к дальнейшей эскалации.

Gravely concerned by reported decision of Israeli security cabinet to authorize a series of administrative & enforcement measures in the occupied West Bank.



I call on Israel to reverse these measures & on all to preserve the only path to lasting peace: a negotiated two-State… pic.twitter.com/NoTRyKMahE — António Guterres (@antonioguterres) February 9, 2026

К осуждению присоединились европейские страны.

— Европейский союз осуждает недавние решения израильского кабинета безопасности о расширении израильского контроля на Западном берегу. Этот шаг — еще один шаг в неправильном направлении, — заявил пресс-секретарь ЕС Ануар Эль Ануни.

Опасения вокруг нового статус-кво на Западном берегу

Противники, включая палестинские и международные организации, считают изменения нарушением международного права и подрывом основ для создания палестинского государства.

По оценкам израильской правозащитной организации Peace Now, эти шаги создают условия для фактической аннексии территории и расширения сноса палестинской собственности.

Палестинская администрация в Рамалле также осудила решения израильского кабинета, заявив, что они направлены на легализацию поселенческой деятельности, конфискацию земель и снос палестинской собственности, включая районы, находящиеся под палестинским управлением.

Тем временем вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх ввел запрет всем палестинским гражданским и силовым структурам взаимодействовать с решениями Израиля, направленными на изменение правового и гражданского статуса оккупированного Западного берега.

⬛️ Palestinian Vice President Hussein al-Sheikh bars all Palestinian civil and security institutions from engaging with Israeli decisions aimed at altering the legal and civil status of the occupied West Bank



📌 Sheikh also urges a firm international response, warning the steps… pic.twitter.com/76loZvoYzk — Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026

В движении ХАМАС назвали принятые меры попыткой навязать новую реальность на Западном берегу и призвали международное сообщество усилить давление на Израиль с целью прекращения политики аннексии и расширения поселенческой активности.