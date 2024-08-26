Иордания готовится к парламентским выборам

Власти Иордании проводят подготовку к выборам в нижнюю палату парламента, которые состоятся 10 сентября. Ожидается, что Управление общественной безопасности Иордании задействует более 54 тыс. офицеров и сотрудников, используя технические системы, оборудование и транспортные средства для поддержки избирательного процесса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на совещании по вопросам безопасности, глава Управления общественной безопасности Иордании Обайдалла Маайта подробно изложил комплексный план его ведомства по проведению выборов, в котором особое внимание уделяется профессионализму и нейтралитету для защиты избирательного процесса и предоставления гражданам возможности свободно реализовать свое право голоса.

Глава ведомства выразил готовность обеспечить безопасность парламентских выборов.

Маайта подчеркнул необходимость бдительного мониторинга и справедливого соблюдения закона, отметив, что незаконная деятельность, такая как неорганизованные собрания или незаконное применение огнестрельного оружия, будет жестко пресекаться.

Король Иордании Абдалла II в апреле распорядился провести в стране выборы в Палату представителей. В рамках подготовки к выборам 25 июля монарх распустил нижнюю палату парламента в преддверии новых парламентских выборов, которые состоятся 10 сентября.

Нововведения

Выборы в парламент Иордании в этом году сопровождаются рядом нововведений и особенностей.

- Новый избирательный закон. В 2022 году обе палаты парламента приняли поправки к Закону о политических партиях. Закон увеличил число членов Палаты представителей со 130 до 138 депутатов. Кроме того, закон предусматривает выделение 41 места в Палате представителей для политических партий. Это изменение направлено на стимулирование партийной конкуренции и усиление роли партий в политической жизни страны.

- Участие женщин и молодежи. В рамках политической реформы введены квоты, направленные на увеличение представительства женщин и молодежи в политических партиях. Партии обязаны включать в свои ряды минимум 20 процентов женщин и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет в течение трех лет после их основания. Это часть более широких усилий по модернизации политической системы и увеличению участия этих групп в политической жизни.

Это изменение направлено на стимулирование партийной конкуренции и усиление роли партий в политической жизни страны.

- Электронная проверка избирателей: Избирательная комиссия Иордании внедрила новые способы проверки информации о голосовании, включая возможность онлайн-проверки через официальный сайт и горячую линию. Это позволяет избирателям легко узнать свою избирательную секцию и номер урны для голосования.

Как считают власти королевства, изменения отражают стремление Иордании к политической модернизации и повышению уровня участия граждан в избирательном процессе. Ранее правительство Иордании заявляло, что суть политической реформы заключается в расширении политического плюрализма и вовлечении граждан в процесс принятия решений.

Предвыборные кампании

Избирательная комиссия Иордании уже опубликовала окончательные списки избирателей, в которые включены 5 115 219 человек, причем 52,5% иорданских избирателей составляют женщины.

В избирательном процессе зарегистрировались более 1200 кандидатов, которые начали свои предвыборные кампании 9 августа. Регистрация кандидатов завершилась 30 июля, а до 28 августа желающие кандидаты еще могут снять свои кандидатуры.

Национальное собрание – законодательный орган Иордании – состоит из двух палат. Верхняя называется Сенат (Мажлис аль-Айян) состоит из 65 членов, назначаемых королем Иордании на четырехлетний срок. Нижняя палата – Палата представителей (Мажлис ан-Нуваб) – будет состоять теперь из 138 депутатов, которые избираются путем прямого голосования на четырехлетний срок.

Места в Палате представителей распределяются по смешанной системе, которая включает элементы пропорционального и мажоритарного голосования. В парламенте предусмотрены квоты для женщин (15 мест), христиан (9 мест) и чеченских и черкесских меньшинств (3 места).