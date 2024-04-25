Парламентские выборы в Иордании пройдут в сентябре

Король Иордании Абдалла II в среду распорядился провести в королевстве выборы в Палату представителей – нижнюю палату парламента Иордании в соответствии с положениями закона. Правительству поручено оказать поддержку избирательной комиссии. Дата выборов назначена на 10 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

После издания Королевского указа о проведении выборов Абдалла II посетил Независимую избирательную комиссию (НИК) и встретился с ее председателем и Советом уполномоченных, чтобы проверить подготовку к избирательному процессу.

Фото: Королевский Хашимитский двор

В ходе встречи король призвал совет членов и сотрудников НИК приложить усилия для успеха избирательного процесса, призвав к абсолютной нетерпимости к любым нарушениям.

— Иордания переживает важный этап в процессе политической модернизации, который представляет собой начало нового этапа партийной и парламентской программной работы, — подчеркнул Абдалла II.

Король заявил, что поручил правительству оказать всецелую поддержку избирательной комиссии.

Председатель НИК Муса Маайта заявил о готовности комиссии провести выборы и объявить их результаты с полной прозрачностью.

— Совет уполномоченных Независимой избирательной комиссии решил сегодня, после издания королевского указа, назначить 10 сентября датой предстоящих выборов в Палату представителей, — сообщается в заявлении НИК.

В стране будут задействованы 1600 избирательных участков и 19 основных избирательных комиссий. Число активных иорданских избирателей превышает 5 млн человек.

Фото: Королевский Хашимитский двор

Сообщается, что НИК вскоре опубликует избирательные участки для избирателей с помощью электронных сервисов, которые позволят жителям страны в случае необходимости изменять свой избирательный участок в пределах одного и того же избирательного округа. Такая мера, к примеру, позволит национальным и религиозным меньшинствам — христианам, черкесам и чеченцам поменять свой округ, если в нем нет представляющих их кандидатов.

Для этого НИК в сотрудничестве с МВД проработала механизм на случай смены места жительства избирателей, а также провела имитацию выборов на основе нового «Закона о выборах» в сотрудничестве с министерством просвещения и высшего образования, а также министерство молодежи.

Кроме того, иорданский избирком в сотрудничестве с Высшим советом по правам людей с ограниченными возможностями запустил план действий по интеграции людей с ограниченными возможностями в избирательный процесс. План предусматривает обеспечение доступности в 95 центрах, набор добровольцев, а также информационную поддержку, включая специальный веб-сайт для этой категории подданных королевства.

После визита Абдаллы II в НИК, премьер-министр Иордании Бишер Хасауна провел заседание кабинета министров, на котором поручил всем министерствам и правительственным ведомствам оказать полную поддержку Независимой избирательной комиссии в преддверии предстоящих парламентских выборов.

الخصاونة يوجه جميع الوزارات والجهات الحكومية تقديم كل الدعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية#الأردن #الانتخابات_النيابية #هنا_المملكةhttps://t.co/ERmrg2fT3T — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 24, 2024

Национальное собрание Иордании состоит из нижней Палаты представителей и верхней — Сената, также называемого Собрание Аянов. Палата представителей состоит из 130 депутатов, которые избираются прямым голосованием по мажоритарной системе каждые четыре года.

Дата выдвижения кандидатур на предстоящих парламентских выборах будет объявлена ​​на следующей неделе.

Ожидается, что в выборах намерены участвовать более 85 тысяч человек и около 40 партий.