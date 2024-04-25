Парламентские выборы в Иордании пройдут в сентябре
Король Иордании Абдалла II в среду распорядился провести в королевстве выборы в Палату представителей – нижнюю палату парламента Иордании в соответствии с положениями закона. Правительству поручено оказать поддержку избирательной комиссии. Дата выборов назначена на 10 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.
После издания Королевского указа о проведении выборов Абдалла II посетил Независимую избирательную комиссию (НИК) и встретился с ее председателем и Советом уполномоченных, чтобы проверить подготовку к избирательному процессу.
В ходе встречи король призвал совет членов и сотрудников НИК приложить усилия для успеха избирательного процесса, призвав к абсолютной нетерпимости к любым нарушениям.
— Иордания переживает важный этап в процессе политической модернизации, который представляет собой начало нового этапа партийной и парламентской программной работы, — подчеркнул Абдалла II.
Король заявил, что поручил правительству оказать всецелую поддержку избирательной комиссии.
Председатель НИК Муса Маайта заявил о готовности комиссии провести выборы и объявить их результаты с полной прозрачностью.
— Совет уполномоченных Независимой избирательной комиссии решил сегодня, после издания королевского указа, назначить 10 сентября датой предстоящих выборов в Палату представителей, — сообщается в заявлении НИК.
В стране будут задействованы 1600 избирательных участков и 19 основных избирательных комиссий. Число активных иорданских избирателей превышает 5 млн человек.
Сообщается, что НИК вскоре опубликует избирательные участки для избирателей с помощью электронных сервисов, которые позволят жителям страны в случае необходимости изменять свой избирательный участок в пределах одного и того же избирательного округа. Такая мера, к примеру, позволит национальным и религиозным меньшинствам — христианам, черкесам и чеченцам поменять свой округ, если в нем нет представляющих их кандидатов.
Для этого НИК в сотрудничестве с МВД проработала механизм на случай смены места жительства избирателей, а также провела имитацию выборов на основе нового «Закона о выборах» в сотрудничестве с министерством просвещения и высшего образования, а также министерство молодежи.
Кроме того, иорданский избирком в сотрудничестве с Высшим советом по правам людей с ограниченными возможностями запустил план действий по интеграции людей с ограниченными возможностями в избирательный процесс. План предусматривает обеспечение доступности в 95 центрах, набор добровольцев, а также информационную поддержку, включая специальный веб-сайт для этой категории подданных королевства.
После визита Абдаллы II в НИК, премьер-министр Иордании Бишер Хасауна провел заседание кабинета министров, на котором поручил всем министерствам и правительственным ведомствам оказать полную поддержку Независимой избирательной комиссии в преддверии предстоящих парламентских выборов.
الخصاونة يوجه جميع الوزارات والجهات الحكومية تقديم كل الدعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية#الأردن #الانتخابات_النيابية #هنا_المملكةhttps://t.co/ERmrg2fT3T— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 24, 2024
Национальное собрание Иордании состоит из нижней Палаты представителей и верхней — Сената, также называемого Собрание Аянов. Палата представителей состоит из 130 депутатов, которые избираются прямым голосованием по мажоритарной системе каждые четыре года.
Дата выдвижения кандидатур на предстоящих парламентских выборах будет объявлена на следующей неделе.
Ожидается, что в выборах намерены участвовать более 85 тысяч человек и около 40 партий.