РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:36, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Парламентские выборы в Иордании пройдут в сентябре

    Королевский Хашимитский двор.
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    Король Иордании Абдалла II в среду распорядился провести в королевстве выборы в Палату представителей – нижнюю палату парламента Иордании в соответствии с положениями закона. Правительству поручено оказать поддержку избирательной комиссии. Дата выборов назначена на 10 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    После издания Королевского указа о проведении выборов Абдалла II посетил Независимую избирательную комиссию (НИК) и встретился с ее председателем и Советом уполномоченных, чтобы проверить подготовку к избирательному процессу.

    Королевский Хашимитский двор
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    В ходе встречи король призвал совет членов и сотрудников НИК приложить усилия для успеха избирательного процесса, призвав к абсолютной нетерпимости к любым нарушениям.

    — Иордания переживает важный этап в процессе политической модернизации, который представляет собой начало нового этапа партийной и парламентской программной работы, — подчеркнул Абдалла II.

    Король заявил, что поручил правительству оказать всецелую поддержку избирательной комиссии.

    Председатель НИК Муса Маайта заявил о готовности комиссии провести выборы и объявить их результаты с полной прозрачностью.

    — Совет уполномоченных Независимой избирательной комиссии решил сегодня, после издания королевского указа, назначить 10 сентября датой предстоящих выборов в Палату представителей, — сообщается в заявлении НИК.

    В стране будут задействованы 1600 избирательных участков и 19 основных избирательных комиссий. Число активных иорданских избирателей превышает 5 млн человек.

    Королевский Хашимитский двор
    Фото: Королевский Хашимитский двор

    Сообщается, что НИК вскоре опубликует избирательные участки для избирателей с помощью электронных сервисов, которые позволят жителям страны в случае необходимости изменять свой избирательный участок в пределах одного и того же избирательного округа. Такая мера, к примеру, позволит национальным и религиозным меньшинствам — христианам, черкесам и чеченцам поменять свой округ, если в нем нет представляющих их кандидатов.

    Для этого НИК в сотрудничестве с МВД проработала механизм на случай смены места жительства избирателей, а также провела имитацию выборов на основе нового «Закона о выборах» в сотрудничестве с министерством просвещения и высшего образования, а также министерство молодежи.

    Кроме того, иорданский избирком в сотрудничестве с Высшим советом по правам людей с ограниченными возможностями запустил план действий по интеграции людей с ограниченными возможностями в избирательный процесс. План предусматривает обеспечение доступности в 95 центрах, набор добровольцев, а также информационную поддержку, включая специальный веб-сайт для этой категории подданных королевства.

    После визита Абдаллы II в НИК, премьер-министр Иордании Бишер Хасауна провел заседание кабинета министров, на котором поручил всем министерствам и правительственным ведомствам оказать полную поддержку Независимой избирательной комиссии в преддверии предстоящих парламентских выборов.

    Национальное собрание Иордании состоит из нижней Палаты представителей и верхней — Сената, также называемого Собрание Аянов. Палата представителей состоит из 130 депутатов, которые избираются прямым голосованием по мажоритарной системе каждые четыре года.

    Дата выдвижения кандидатур на предстоящих парламентских выборах будет объявлена ​​на следующей неделе.

    Ожидается, что в выборах намерены участвовать более 85 тысяч человек и около 40 партий.

    Теги:
    СМИ Выборы Мировые новости Иордания
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!