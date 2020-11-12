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Инвестпроекты на 33,3 млрд тенге реализуют в АПК Карагандинской области

12 Ноября 2020 13:03
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Инвестпроекты на 33,3 млрд тенге реализуют в АПК Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в агропромышленном комплексе Карагандинской области реализуется 31 инвестиционный проект на общую сумму 33,3 млрд тенге с созданием 1 567 рабочих мест. Стабильно развивается и животноводство. Увеличивается поголовье скота и производство продукции, рассказал в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК глава региона Женис Касымбек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году собрали неплохой урожай, намолотили более миллиона тонн зерновых, две трети из которых - высококачественная пшеница. Это на 22,6% больше уровня 2019 года. Сельхозтоваропроизводители также собрали около 270 тысяч тонн картофеля и 53 тысячи тонн овощей», - отметил Женис Касымбек.

Все 126 овощекартофелехранилищ региона заполнены. Также созданы резервный и стабилизационный фонды: зерна - 36,3 тысячи тонн, картофеля - 4 051 тонна и овощей - 660 тонн.

Принимаемые меры в агропромышленном комплексе позволяют оперативно реагировать на изменение цен.

В целом на сегодняшний день в области дефицита продовольственных товаров нет.


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#Карагандинская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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