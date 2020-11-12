Инвестпроекты на 33,3 млрд тенге реализуют в АПК Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в агропромышленном комплексе Карагандинской области реализуется 31 инвестиционный проект на общую сумму 33,3 млрд тенге с созданием 1 567 рабочих мест. Стабильно развивается и животноводство. Увеличивается поголовье скота и производство продукции, рассказал в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК глава региона Женис Касымбек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году собрали неплохой урожай, намолотили более миллиона тонн зерновых, две трети из которых - высококачественная пшеница. Это на 22,6% больше уровня 2019 года. Сельхозтоваропроизводители также собрали около 270 тысяч тонн картофеля и 53 тысячи тонн овощей», - отметил Женис Касымбек.

Все 126 овощекартофелехранилищ региона заполнены. Также созданы резервный и стабилизационный фонды: зерна - 36,3 тысячи тонн, картофеля - 4 051 тонна и овощей - 660 тонн.

Принимаемые меры в агропромышленном комплексе позволяют оперативно реагировать на изменение цен.

В целом на сегодняшний день в области дефицита продовольственных товаров нет.